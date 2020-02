Němci se od Volkswagenu dočkají v aféře dieselgate odškodnění až 155 tisíc korun za vůz

Jednání Volkswagenu v domovském Německu se svazem na ochranu spotřebitelů (VZBV) zkrachovala. Přesto se mají tamní poškození v aféře dieselgate, kteří se prostřednictvím sdružení přidali k hromadné žalobě na automobilku, dočkat odškodnění. Představenstvo Volkswagenu na to schválilo vyplacení již dříve se svazem dohodnutých až 830 mil. EUR, tedy v přepočtu až 20,6 mld. korun.

Hlavně nepřijít o německého zákazníka…

Volkswagen totiž uvedl, že kolaps jednání by neměl mít dopad na zákazníky společnosti. Nabídne tak vlastní cestu, než zmiňovanou komplexní dohodu přes právníky, resp. VZBV. Automobilka připravuje aplikaci, prostřednictvím které by se majitelé vozů VW měli jednoduchou cestu přihlásit o finanční vyrovnání. To v závislosti na druhu a stáří vozidla má činit od 1 350 EUR až do 6 257 EUR. V aktuálním přepočtu tedy od zhruba 33,5 tis. Kč až do více než 155 tis. Kč. Vše by se mělo spustit na konci března.

Kdo má nárok na odškodnění?

Zmiňovaných finančních prostředků se dočká majitel vozu VW, který splňuje 5 základních podmínek. Je tedy v současné době vlastníkem vozu, koupil jej před 1. lednem 2016 a bydlel v té době v Německu. Samozřejmě se musí jednat o vůz postižený daným problémem ovlivňování emisí (EA189) a také se majitel musel dříve přihlásit k hromadné žalobě.

Více než miliarda korun pro právníky

Urovnání žaloby mimosoudním vyrovnáním Volkswagen smetl ze stolu z důvodu požadavku právníků na jejich odměnu ve výši 50 mil. EUR (1,24 mld. Kč). Její výši považuje za neodůvodněnou. Volkswagen se totiž přes několik výzev nedočkal jejího vyčíslení. Některé neoficiální zdroje hovoří o přiměřené právní odměně ve zhruba třetinové výši.

Člen představenstva VW pro právní záležitosti Hiltrud Werner v té souvislosti uvedl: „Od samého začátku jsme říkali, že spravedlivé a praktické řešení pro naše zákazníky je v těchto jednáních nejvyšší prioritou. Proto chceme nyní našim zákazníkům nabídnout dříve sjednané podmínky vypořádání. Neoprávněný požadavek právníků na 50 mil. EUR byl nepřijatelný. Účelem hromadného žaloby je účinně a nákladově dosáhnout právní jistoty. Věříme však, že řešení vypořádání jako takové je v zájmu našich zákazníků - dostanou svou jednorázovou platbu snadno a rychle. Obchodní praktiky advokátů žalobců by neměly mít negativní dopad na zákazníky.“

Volkswagen dále uvedl, že žaloby navíc byly koncipovány tak, aby se stovky tisíc postižených museli domáhat náhrady u jednotlivých 115 okresních soudů po celém Německu, což by při nakonec rozhodování jednotlivých případů mohlo trvat roky. Soudy by takový nápor zkrátka nebyly schopny zvládat.

Dle všeho bude tedy záležet na samotných více než 460 tis. aktivních poškozených, jak budou postupovat. Zda se dále budou domáhat vyrovnání soudní cestou, či přistoupí na přímé mimosoudní vyrovnání s automobilkou.

Kurzový vývoj akcií VW

Akcie VW na oznámenou dohodu v pondělí reagovaly pozitivně. Například preferenční posílily o 1,21 % na 172,52 USD. Níže uvedený 5letý graf jejich vývoje zachycuje nejprve historická maxima z jara 2015 nad hranicí 255 EUR, následný propad z konce léta právě po vypuknutí aféry dieselgate pod hranici 100 EUR, resp. tedy následné postupné několikaleté volatilní zotavování.