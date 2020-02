Jarní alergie už udeřily díky mírné zimě. Takhle je rozeznáte od chřipky

Postihla vás úporná rýma a zarudlý nos. Vinou nemusí být akutní chřipka, ale překvapivě i pylová alergie. Díky mírné zimě letos udeřila nečekaně brzy. Šátek kolem krku, horký čaj s citronem a běžná antivirotika se mohou naprosto minout účinkem, pokud opuchlý nos a rýmu přičítáte chřipce či běžnému nachlazení, ve skutečnosti na vás ale zaútočila alergie. Potíže vás mohou postihnout, i když jste s alergií nikdy potíže neměli. Nemoc totiž hrozí i dospělým a přijít může v jakémkoli věku. S alergií se potýká stále více pacientů, rozvoji potíží přispívá i celkově oslabená imunita a dlouhodobý stres. Zda jde ve vašem případě o alergii, napoví nejspolehlivěji test u alergologa, již nyní si ale na termín objednání leckde počkáte dlouhé týdny. I sami ale můžete vysledovat několik signálů, které hovoří právě pro tuto nemoc. Krk zůstává čistý Alergii provází především nepříjemné kýchání, slzení očí a posmrkávání, naopak krk zůstává bez potíží. Pokud máte kašel a zanícené hrdlo, půjde spíše o infekční virové onemocnění. Kopřivku má až třetina lidí Až třetinu alergických pacientů trápí nejen rýma a oteklý nos, ale také atopickým ekzémem, na který během chřipky trpět nejspíš nebudete. Zarudnutí a jemnou krupičku provází často úporné svědění. Oči rudnou a slzí Typické pro alergii jsou také slzící a zarudlé oči, tyto potíže zná každý druhý alergik. "Nepříjemné svědění, zvýšené slzení, oteklé oči, pocit cizího tělíska v oku, pálení, řezání nebo zarudnutí očí – to všechno jsou příznaky oční alergie. Nejčastějším projevem oční alergie je zánět spojivek," popsal hlavní projevy Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini. Nemoc se nezlepšuje Zatímco chřipku nebo nachlazení za týden či dva vyležíte, alergie může trvat i dlouhé měsíce. Záleží, které pyly dráždí právě vás. Pokud potíže neslábnou a neustupují, zřejmě to jen virózou nebude. Po čaji je vám hůř Čaj s medem nebo bylinkový čaj při viróze spolehlivě pomáhá, protože prohřeje dutiny a kašlem namáhanému krku bleskově uleví. Při alergii může opláchnutí tekutinou dýchacím cestám také prospět, na druhou stranu mohou být právě bylinky, ale i včelí med samotným dráždidlem, které průběh alergie zhorší. Pozor i na ovoce, v případě pylových alergií jsou časté tzv. zkřížené alergie. Například při alergii na břízu je častá i alergie na jablka nebo celer, travní pyly se zas pojí s alergií na papriku, česnek, jablko nebo karotku. Nepořádek potíže zhoršuje Při virózách pomáhá klid na lůžku, při alergii pobyt v peřinách může kýchání a slzení očí naopak vyvolat. Spolu s prachem totiž všude ulpívá i jemný pyl, pokud jste tedy delší dobu neměnili lůžkoviny nebo nevysávali a neutírali prach, můžete mít doma alergenů pořádnou dávku. Častým alergenem je také samotný prach, srst domácích mazlíčků, plísně nebo v domácnosti všudypřítomní roztoči, pokud tedy kýcháte doma častěji než venku, návštěva alergologie by vám mohla pomoci určit zdroj vašich potíží. Jak uklízet v domácnosti, ve které bydlí alergik, napoví následující reportáž. Co při alergických potížích pomůže? Dozvíte se na další stránce. Omezte kontakt Nejdůležitější je zamezit kontaktu s alergenem. V případě alergické sezony omezte pobyt venku v přírodě, doma častěji uklízejte, může pomoci i čistička vzduchu. Oči před slzením venku pomohou uchránit sluneční brýle, při akutních potížích pomůže opláchnout obličej studenou vodou. Na oteklá víčka příznivě působí studený obklad. Poznejte protivníka Seznámit byste se měli s tzv. pylovým kalendářem. Ten vám pomůže zorientovat se v tom, jaké pyly mají právě svou sezonu a které tedy útočí právě na vás. Mezi ty nejčasnější patří pyly lísky, olše, topolu, tisu, jalovce a břízy, obvykle potíže začínají v březnu, díky téměř jarním teplotám mohou být aktivní již nyní. Následuje je jasan, habr, vrba, javor nebo dub, kterým obvykle sezona začíná v dubnu, vrbové kočičky jsou ale k vidění leckde již nyní. Naopak k pozdnějším pylovým alergenům patří traviny a byliny, jejich sezona přichází obvykle až v květnu a letních měsících.

Pozor na nenechavé ruce

Snažte se postižených míst dotýkat co nejméně – vyrážku neškrábat, při rýmě usilovně nesmrkat, do očí nesahat. "Při pocitu svědění mají alergici tendenci si oči mnout. To ale může potíže ještě zhoršit, protože při mnutí očí se může uvolňovat ještě víc dráždivých látek. Proto je dobré se tření očí vyhnout," vysvětlil Pavel Stodůlka.

Úlevu najdete v lékárně i přírodě

Na alergie platí speciální léky, antihistaminika. Některá seženete i v lékárně bez předpisu, v případě dlouhodobějších potíží je ale lepší konzultovat s lékařem volbu nejideálnějšího preparátu. Pokud se vám nechce na alergii, předepsat je může i praktický lékař. Na rýmu platí jak různé tabletky (např. Claritine, Analergin, Zyrtec, Xyzal, Zodac), tak kapky a spreje do nosu (např. Zyrtec, Flixonase, Vibrocil). Na citlivé oči pomohou oční kapky (např. Livostin, Allergodil), s kožními projevy a svědící vyrážkou pak zklidňující gely a krémy (např. Fenistil).

U léků vždy čtěte příbalový leták a zkontrolujte, jak dlouho lze přípravek užívat. Zejména různé nosní přípravky se smí používat pouze v řádu týdnů a rozhodně není dobré toto doporučení podceňovat, hrozí totiž vznik závislosti. „V případě potřeby delší léčby je vhodné volit preparáty na přírodní bázi s mořskou solí či bylinnými extrakty, u nichž riziko vzniku závislosti nehrozí,“ vysvětluje Aleš Krebs, lékárník a viceprezident České lékárnické komory.

Pokud upřednostňujete přírodní medicínu, od lehčího podráždění mohou pomoci také bylinky a tzv. gemmoterapeutika neboli tinktury z pupenů bylin – pokud tedy nejde o rostliny, které právě u vás alergii vyvolávají. "Celkově protialergickým působením se vyznačují gemmoterapeutika z černého rybízu, lesního bezu hroznatého a ořešáku amerického,“ radí bylinkářka Jarmila Podhorná. Zátěž alergenu na organismus podle ní snižuje také pelyněk a hřebíček. "Prostředkem první volby při problémech s očima je gemmoterapeutikum z borůvky, které působí desinfekčně," dodává odbornice.

Pozor na stres i smog

Za zvyšující se počet alergiků může také znečištěné ovzduší. "To dráždí nosní sliznici, tím mohou oslabené dýchací cesty reagovat zvýšeně i na alergeny. Nečistoty také mohou přilnout k pylovým zrnkům, tím způsobí změnu jejich trojrozměrné struktury a pyl se stane agresivnějším. A tím se ještě víc zvýší pravděpodobnost, že nám může vyvolat zánět dýchacích cest," vysvětluje alergolog MUDr. Radek Klubal z Medicínského centra Praha. "Škodlivé účinky má také stres, protože přetěžuje náš imunitní systém. Tělo je tak ohroženo a roste riziko propuknutí alergické rýmy a astmatu," dodává odborník.

Jídlem proti alergii

Posilnit organismu proti alergii prý umí některé potraviny. Na první místě jsou žampiony a různé čínské houby, dále ovoce a zelenina bohatá na vitamin C (citrusy, mango, šípek, brokolice). Úlevu přináší i enzym blomelin, který se nachází především v ananasu.

Vsaďte na sílu moře

S těžší alergií může pomoci i posilování celkové imunity a obranyschopnosti dýchacích cest u moře. To pomáhá alergikům i astmatikům, svědčí i při kožních projevech. Dětští pacienti mohou díky různým ozdravným pobytům dokonce získat léčebný pobyt zdarma nebo s výhodnější cenou. Pokud se k moři nedostanete, zkuste alespoň mořskou vodu, který uleví, používá se do nosních sprejů (např. Vincentka) i k proplachování nosu. Pomoci by mohla i pravidelná návštěva solné jeskyně. Alergikům prospěje i pravidelný pobyt ve vyšších horách.