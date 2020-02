Trhy postavené na vode

Minulý týždeň sa aj napriek pokračujúcej neistote spojenej so šírením koronavírusu a jeho dosahom na svetovú ekonomiku niesol na trhoch viac-menej v pozitívnom duchu. Štruktúra väzieb medzi rôznymi triedami finančných aktív sa však do istej miery zmenila.



Na jednej strane panuje na trhoch neistota spojená so spomínaným vírusom, no na druhej strane sú investori napriek tomu čoraz viac ochotní investovať do rizikových aktív – akcií, pričom americké a niektoré európske akciové indexy dosiahli počas minulého týždňa historicky najvyššie úrovne. Prečo je to tak?

Investori sa totiž spoliehajú na to, že negatívne ekonomické dôsledky koronavírusu budú len krátkodobé a v prípade, ak by mala šíriaca sa nákaza výraznejší dosah na ekonomiku, zasiahnu centrálne banky, ktoré za istých podmienok prisľúbili pomoc. Výsledkom tejto situácie je to, že výnosy na dlhopisoch klesajú, čo pomáha akciovým trhom, pričom na druhej strane rastú bezpečné aktíva, ako sú drahé kovy. Netreba zabúdať ani na ďalší faktor, ktorý do značnej miery ovplyvňuje situáciu na trhoch, a tým je pokračujúci optimizmus v súvislosti s obchodnou dohodou medzi USA a Čínou, ktorý podporuje pozitívnu náladu na akciových trhoch.



Vo výsledku teda investori na jednej strane dúfajú, že ekonomické dosahy vírusu sú krátkodobé a pomerne obmedzené (pretože centrálne banky podajú ekonomikám pomocnú ruku), a na druhej strane berú do úvahy, že obchodná dohoda pomôže akcelerovať hospodársky rast. V každom prípade je však súčasná rely na akciových trhoch postavená na pomerne krehkých základoch, ktoré sa do značnej miery opierajú o pozitívne očakávania (čo sa môže mnohým investorom vypomstiť).