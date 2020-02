Uspořit energie bude jednodušší. Díky lepším podmínkám pro poskytnutí podnikatelských úvěrů od ČMZRB

Publikováno: 17.2. 2020 Autor: Odbor komunikace



Získat úvěr na projekty v kontextu s energetickými úsporami bude jednodušší. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) zaktualizovaly program Úspory energie, který mohou využít podnikatelé z celé České republiky s výjimkou Prahy. U projektů do 3 milionů korun celkových způsobilých výdajů bude nově - v souvislosti s určením předpokládaných úspor energií - stačit zjednodušený výpočtový modul místo klasického energetického posudku. Celková alokace výzvy, která s uvedenou změnou už počítá, bude 1,3 miliardy korun. Žádosti budou od 3. března 2020 do 30. září 2023 přijímat všechny pobočky ČMZRB.

Program Úspory energie má za cíl snížit energetickou náročnost podnikatelského sektoru. A to tak, že podniky s jeho pomocí přijmou konkrétní opatření, která uspoří energii. Firmy budou moct čerpat bezúročné úvěry například na stavební úpravy, jako je zateplení budovy určené k podnikání, výměnu osvětlení, kotlů, regulaci energie, využití odpadního tepla či obnovitelných zdrojů energie v podnikatelské činnosti apod. Základní podmínkou pro to, aby podnikatel získal zvýhodněný úvěr je, že projekt uspoří minimálně 10 % energie oproti současnému stavu.

Úvěry od 500 tisíc do 60 milionů Kč se budou poskytovat jako bezúročné, a to až do výše 70 % způsobilých výdajů, resp. až 90 %, pokud půjde o úvěr do 3 milionů korun. Nebudou zatíženy žádnými dalšími poplatky. Budou mít desetiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 4 roky. Úvěr od ČMZRB bude možné získat pouze v případě, že firma bude současně čerpat komerční úvěr u některé ze spolupracujících finančních institucí, a to v minimální výši 20 % způsobilých výdajů projektu (pozn. tato podmínka se netýká úvěrů do 3 milionů korun, ty je možné čerpat i bez spolupracující finanční instituce).

Vedle bezúročného úvěru u ČMZRB mohou podnikatelé získat také subvenci úrokové sazby u komerčního úvěru, a to až do výše 4 milionů korun, stejně tak jako finanční příspěvek na pořízení energetického posudku, a to až do výše 250 tisíc korun.