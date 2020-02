Realitní makléři zdraží. Za pár dní totiž začíná platit nový zákon, který část z nich vytlačí z trhu

Začátkem března začne platit nový takzvaný realitní zákon. Dnes byl vyhlášen ve Sbírce zákonů. Nová legislativa zpřísňuje podmínky podnikání realitních makléřů v Česku. To v praxi znamená jedno. Část z nich zmizí z trhu, takže ti, co zůstanou, si budou moci stanovit za své služby vyšší cenu. Ve výsledku již tak horentně drahé – a stále nedostupnější – nemovitosti dále zdraží. Nyní o vyšší cenu služby realitního makléře.

Velké realitní kanceláře a i Asociace realitních kanceláří zpřísnění podmínek vítají. Právě proto, že z trhu vytlačí část konkurence. Tedy menší realitní kanceláře nebo makléře-jednotlivce. Méně makléřů na trhu nutně znamená omezení nabídky jejich služeb, což „přeživším“ realitním kancelářím přihraje dodatečný zisk, o který se dosud musely dělit.

Je pravda, že v Česku nyní působí nejvíce realitních makléřů v přepočtu na obyvatele v EU. Zhruba polovina nemovitostí, které na nemovitostním trhu mění majitele, získává nového vlastníka právě za asistence realitního makléře, ať už toho z realitní kanceláře či makléře-jednotlivce.

Makléři-jednotlivci prý nemají dostatečnou kvalifikaci, vzdělání či praxi. To by měl ale posuzovat klient, nikdo jiný. Každý člověk, který chce prodat nebo koupit byt, dům či pozemek, umí posoudit, zda při transakci potřebuje asistenci realitního makléře. A pokud ano, zda to má být makléř z kanceláře nebo makléř individuální. Část klientů si nyní raději vybere makléře-jednotlivce, který nabídne třeba omezený servis, ale za nižší cenu.

Realitní zprostředkovatelé budou po zahájení platnosti takzvaného realitního zákona muset mít odborné vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné či středoškolské vzdělání kombinované s povinnou tříletou praxí. Případně budou muset získat osvědčení na základě vykonání státem certifikované zkoušky nebo specializovaného kurzu MBA a k tomu mít ještě rok praxe. Zařazení profese realitního zprostředkovatele mezi vázané živnosti sladí podmínky vykonávání této činnosti s evropskou legislativou platnou v členských zemích EU.

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Hlavní ekonom, CZECH FUND