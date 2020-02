Elektromobilita: Polovinu připraví o práci

Zásadně nižší počet dílů samotného elektromobilu, zásadně nižší náročnost především při náhradě spalovacích motorů a převodovek k nim, to jsou jen nejznámější změny, které přinese výroba elektromobilů. Zdaleka ale nejde jen a jen o samotné automobilky, které přechod na výrobu elektromobilů „postihne“. Mimořádně významně to ovlivní i zaměstnanost dodavatelského průmyslu, třeba dílů pro spalovací vozy.

Konkrétní příklad: spalovací motor má asi 1 200 součástek, elektromotor 6x méně. Prakticky nejsou nutné převodovky, nepoměrně jednodušší je brzdná souprava elektromobilů a tak dále. V Německu tak odborníci hovoří o tom, že pokud v roce 2018 německý automobilový průmysl zaměstnával 834 000 lidí, pak v roce 2030 po přechodu na elektromobily by to mohlo být jen 410 000. Onen rok není vybrán náhodně, jde o to, že v tomto roce předpokládá spolková vláda, že už bude na silnicích 7 až 10 milionů aut na elektřinu.

Šéfové automobilek jsou optimističtější, protože na rozdíl od dnešního stavu předpokládají, že do roku 2030 se nebudu většina nezbytných akumulátorů a dalších dílů dovážet, ale vyrábět v Německu. Co k tomu dodat a komu věřit? Uvidíme. V každém případě je zcela nezbytné brát tento přechod velmi vážně a vidět i tyto souvislosti.