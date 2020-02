Singapur snižuje výhled růstu HDP pro tento rok kvůli koronaviru na cca 0,5%. Recesi ale nelze zcela vyloučit

Singapurský ministr obchodu a průmyslu oznámil snížení výhledu růstu letošního HDP důležitého centra obchodu na cca 0,5% při celkovém rozpětí odhadů od -0,5 až +1,5%. Původně byly odhadovány hodnoty od +0,5 do +2,5%. Snížení výhledu bylo učiněno především s ohledem na negativní vliv čínské nákazy koronavirem . Zcela není možné vyloučit ani pokles do stavu recese. HDP Singapuru rostl ve 4Q19 o 1% a za celý rok 2019 o pouhých 0,7%, což bylo nejméně od krizového roku 2009.Sektor výroby v posledním kvartále loňského roku klesl o 2,3%. Stavebnictví rostlo o 4,3%.Singapur má druhý největší počet nahlášených nákazou čínského koronaviru v počtu 75 osob.Podle ministerstva budou koronavirem negativně ovlivněny exportní sektory jako výroba a obchod, zasažen bude také turismus a doprava a snížit by se měla také spotřeba domácností, jež částečně utlumí svou aktivitu.Vláda Singapuru již oznámila balíček podpůrných opaření, jež by negativní vlivy nákazy měla alespoň částečně zmírnit.