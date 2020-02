Logistika pro zdravotnictví

Skupina Geis úspěšně realizuje a rozvíjí logistická řešení pro obor zdravotnictví.

Zdravotnictví klade mimořádné nároky na všechny své dodavatele a partnery. V plné míře to platí i o manipulaci, skladování a přepravě. Pro zajištění logistiky se proto vybírají partneři, kteří disponují potřebnými znalostmi a zkušenostmi, špičkovou kvalitou a vysokou úrovní IT.

Skupina Geis realizuje v oboru zdravotnictví náročný logistický projekt pro společnost Mölnlycke Health Care, která patří mezi přední světové dodavatele jednorázových chirurgických produktů a výrobků pro ošetření ran. Geis odpovídá za distribuční logistiku přímo v novém závodě švédské firmy v Havířově. Důraz se zde klade především na špičkovou kvalitu, protože se manipuluje se sterilním materiálem - jednorázovými chirurgickými sadami pro nemocnice. Součástí výroby je největší sterilizační linka v Evropě.

„Výroba v tomto závodě byla spuštěna v květnu 2017. My pro Mölnlycke pracujeme od samého začátku, samozřejmě po intenzivní fázi příprav,“ vysvětluje Pavel Křížek, ředitel produktu Logistika ve společnosti Geis. „Přebíráme zboží ze sterilizačních zařízení, kontrolujeme obaly, třídíme a kompletujeme objednávky pro distribuci ke koncovým zákazníkům do celého světa.“

Spolupráce se zákazníkem začala analýzou jeho požadavků. Na základě výsledků analýzy Geis připravil komplexní řešení, které zahrnuje nejen celkové uspořádání skladových prostor, ale také veškeré procesy a kontrolní mechanismy. Geis zajistil i kompletní vybavení skladu a jeho personální obsazení. Důležitou součástí přípravy bylo nasazení informačních technologií. Sklad funguje v systému LFS 400 společnosti Geis, který je kompletně napojen na SAP systém společnosti Mölnlycke.

Společnost Mölnlycke si předem vyškolila zaměstnance Geisu tak, aby při manipulaci se sterilním zbožím dokázali pracovat ve vynikající kvalitě. K další optimalizaci procesů slouží Týmový program optimalizace (TOP), což je vlastní program skupiny Geis, který za běžného provozu zajišťuje kontinuální udržitelný proces zlepšování.

Sklad je součástí výrobního závodu, neboť expedice bezprostředně navazuje na sterilizační komory. Sklad je v provozu šest dní v týdnu (od pondělí do soboty) v době od 6 do 18 hodin. „S tím, jak Mölnlycke ve výrobě postupně optimalizuje sterilizační cykly a navyšuje kapacitu sterilizace, zvyšuje se také množství zboží, které prochází skladem. Proto už byly přidány sobotní směny, a nyní připravujeme spuštění nepřetržitého provozu. Sklad bude obsluhovat finálně kolem 40 zaměstnanců,“ uvedl Pavel Křížek.

Na začátku spolupráce se sterilní zboží vychystávalo pouze k expedici do dalších skladů společnosti Mölnlycke v Evropě ve Švédsku, Belgii, Francii a Polsku. K tomu se posléze přidaly letecké zásilky a lodní kontejnerová přeprava do Malajsie. V roce 2019 proběhl pilotní projekt dodávek přímo ke koncovému zákazníkovi ve Velké Británii. Projekt dopadl úspěšně, a tak Geis postupně od roku 2020 začíná vychystávat zboží pro přímou expedici k dalším koncovým zákazníkům - momentálně do Francie. Cílem je postupně přidávat k přímé expedici co nejvíce zákazníků.

Souběžně s tím Geis spolupracuje se společností Mölnlycke také na zvyšování kvality doručování zásilek. Zkoušejí se proto nové obalové materiály, různé způsoby nakládky apod., aby se zamezilo poškození drahého sterilního materiálu používaného pro zachraňování lidských životů na operačních sálech po celém světě.

Skupina Geis již 12 let zajišťuje provoz distribučního centra WDC (World Distribution Center) pro společnost Siemens Healthineers v německém Neu-Isenburgu. Odtud se distribuují náhradní díly pro lékařskou a laboratorní techniku do celého světa. Objednávky přicházejí prostřednictvím různých datových rozhraní a zboží musí být připraveno k odeslání ve velmi krátkém čase, v některých případech i během 15 až 20 minut. Většina lékařských náhradních dílů se odtud odesílá kurýrem na nedaleké letiště ve Frankfurtu, odkud se distribuují do 170 zemí po celém světě.

Dalším významným zdravotnickým projektem skupiny Geis je zajištění skladování a zásobování pro závod na výrobu dialyzačních přístrojů společnosti Fresenius Medical Care ve Schweinfurtu. Nově vybudované logistické a distribuční centrum využívá nejmodernější inteligentní technologie maximálně snižující zatížení životního prostředí. Nároky na manipulaci vysoce citlivých komponent pro výrobu dialyzačních přístrojů a všechny logistické procesy jsou mimořádně vysoké.