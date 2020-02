Produkce plastů láme rekordy. Do r. 2050 se množství ještě ztrojnásobí. V moři bude více plastu než ryb

Podle statistik světová produkce plastů přes všechnu mediální snahu ochránců každoročně roste a tento trend bude i nadále pokračovat. Podle údajů a statistik listu France 24 se v roce 2018 celosvětově vyprodukovalo 359 miliónů tun plastů. Za posledních 10 let se produkce zvýšila cca o 46%.V roce 1950 byla produkce plastů ještě blízká nule. Do budoucna se odhaduje, že celková produkce se oproti stávajícímu stavu ještě ztrojnásobí.Mezi největší producenty patří Asie s podílem 51%, 18% mají země NAFTA (USA, Kanada, Mexiko) a 17% pak EU.Co se týče recyklace, tak z celkové objemu cca 8,5 miliardy tun vyprodukovaných od roku 1950 do současnosti se v reálu vytřídilo jen cca 9%. Zbytek skončil na skládkách a v přírodě.Podle odhadů neziskové organizace Ellen MacArthur Foundation končí v mořích každý rok kolem 8 miliónu tun plastů. Do roku 2025 bude poměr plastů vůči celkové váze ryb cca 1:3. V roce 205 to už bude téměř 1:1, když se odhaduje 850-950 miliónu tun plastového odpadu vůči 812 - 899 mil. tun ryb.Odhaduje se, že aktuálně je v mořích cca 150 miliónů tun plastů.