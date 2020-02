Čechům zdraží rozvody. Vláda schválila vyšší soudní poplatky

Do budoucna se zdraží řada soudních poplatků, na svém pondělním jednání to schválila vláda. Za žádost o rozvod tak zaplatíme místo dvou tisíc hned čtyři tisíce, některé poplatky ale vzrostly až na deset tisíc.

Návrh zákona, který již v září předložila ministryně spravedlnosti Marie Benešová, při pondělním jednání vláda bez námitek odklepla. Pro občany to bude znamenat pořádný vítr v peněžence, mnohé soudní poplatky se totiž zdvojnásobí. Nový ceník by měl v platnost vstoupit od července, vydržet by mohl několik let. Naposledy se měnil v roce 2011.