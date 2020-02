V roce 2019 bylo v Jihomoravském kraji registrováno 19,8 tisíc trestných činů, což bylo přibližně o 200 více než v roce 2018. Z okresů kraje byla nejvyšší úroveň kriminality v Brně-městě, nejnižší na Vyškovsku.

Do celkového počtu registrovaných trestných činů jsou zahrnuty i trestné činy spáchané na železnici a trestné činy zjištěné na letištích. Počet trestných činů v Jihomoravském kraji se až do roku 2018 každoročně snižoval. V roce 2019 bylo registrováno 19 757 trestných činů, meziročně počet trestných činů vzrostl o 195, tj. o 1,0 %.

Graf 1 Registrované trestné činy v Jihomoravském kraji

Pramen: Policejní prezidium ČR

Z hlediska klasifikace trestných činů patřila většina trestných činů mezi obecné trestné činy (násilné, mravnostní, majetkové trestné činy a ostatní kriminalita) – v roce 2019 tvořily 74,6 % z celkového počtu registrovaných trestných činů. Hospodářské činy tvořily 12,6 % z celku a na tzv. „zbývající“ kriminalitu připadlo 12,8 % z celkového počtu trestných činů.

Z celkového počtu registrovaných trestných činů v roce 2019 bylo 8 400 objasněno, dodatečně bylo objasněno 1 449 trestných činů (dodatečně objasněné skutky jsou ty, u nichž bylo trestní stíhání zahájeno již v předešlém roce či předešlých letech).

Z úhrnu objasněných trestných činů v kraji (9 849 činů) bylo 145 činů spácháno nezletilými (osoby ve věku do 14 let) a 362 trestných činů spáchali mladiství (osoby ve věku 15 až 17 let). Téměř polovinu objasněných trestných činů spáchaly opakovaně trestané osoby (4 789 činů, tj. 48,6 % z krajského úhrnu). Celkem 1 191 činů bylo spácháno pod vlivem návykových látek, z toho 916 trestných činů pod vlivem alkoholu.

Tab. Kriminalita v Jihomoravském kraji a jeho okresech v roce 2019

Pramen: Policejní prezidium ČR

Z okresů Jihomoravského kraje bylo nejvíce trestných činů v roce 2019 zjištěno v Brně-městě (10 987) a nejméně v okrese Vyškov (809). Stejné pořadí okresů vychází i z přepočtu na 1 000 obyvatel (použit střední stav obyvatel za 1. až 3. čtvrtletí roku 2019). Nejvyšší úroveň kriminality byla v Brně (28,9 trestných činů na 1 000 obyvatel) a nejnižší v okrese Vyškov (8,8 trestných činů na 1 000 obyvatel). Je třeba uvést, že meziroční pokles počtu zjištěných trestných činů byl zaznamenán pouze v okresech Blansko, Brno-venkov a Břeclav.

Graf 2 Registrované trestné činy v okresech Jihomoravského kraje

Pramen: Policejní prezidium ČR

Mezikrajské srovnání

Počet registrovaných trestných činů v Jihomoravském kraji v roce 2019 byl ve srovnání s ostatními kraji 4. nejvyšší a tvořil 9,9 % z celkového počtu trestných činů v ČR. Nejvyšší počet registrovaných trestných činů byl evidován v hl. m. Praze (49 863), nejméně v Kraji Vysočina (5 538). V relativním vyjádření byla nejvyšší kriminalita také v Praze (38,0 trestných činů na 1 tisíc obyvatel), přepočet v Jihomoravském kraji ve výši 16,6 ‰ byl mezi kraji 7. nejvyšší, nejnižší kriminalita v této formě vyjádření byla ve Zlínském kraji (10,6 ‰). Meziroční pokles počtu registrovaných trestných činů byl ale zaznamenán pouze v Libereckém a Zlínském kraji.

Graf 3 Registrované trestné činy v letech 2018 a 2019 podle krajů

Pramen: Policejní prezidium ČR

Kontakt:

Ing. Karel Adam

Krajská správa ČSÚ v Brně

E-mail: karel.adam@czso.cz

Tel.: 542 528 172