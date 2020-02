4 tipy, jak být šťastný (téměř) u každé práce

Proč (ne)milujete svoji práci?

Nezáleží na tom, jakou zastáváte pracovní pozici nebo kolik máte na výplatní pásce. Důležitější je, jak se chováte ke svým kolegům a způsob, jak o práci přemýšlíte. Existují však osvědčené rady, jak vyzrát na to, když svou práci zrovna nemilujete. Tyto 4 triky by měl znát každý zaměstnanec, aby se naučil být v práci rád a věděl, jak ji dělat s dobrým pocitem. Vše je totiž jenom o vás.

1) Poznejte svůj hnací motor

V každém zaměstnání zažije zaměstnanec lepší i horší dny. Někdy se pracovní doba strašně vleče, neustále koukáme na hodinky a nejraději bychom utekli pryč. V dalších dnech nás práce zase strašně baví a na konci pracovní doby se nám ani nechce domů. To je ale naprosto normální. Stává se to i tomu nejspokojenějšímu zaměstnanci.

Jak z toho ven? Když už náhodou máte špatný den, je nutné vědět, co je vašim hnacím motorem. Důležité je se ve špatném období nehroutit, rozdýchat to a znovu si říct, co je vaší motivací ve firmě zůstat. Pro někoho je to férový přístup vedení firmy a rozmanitá nabídka práce, další ocení rozličnou sortu klientů nebo utužování vztahů na pracovišti s pomocí pravidelných sportovních a zábavních aktivit pro zaměstnance. Je jedno co to je, ale je nutné to objevit a pojmenovat.





2) Najděte ve vaší práci smysl

Vnímáte svoji práci jako smysluplnou? Ne? To je ale velká chyba! Je zapotřebí najít důvod, proč vykonáváte zrovna vy náplň práce, kterou máte na starosti. Ulehčujete někomu život? Pomáháte lidem ušetřit čas či peníze? Neexistuje žádná podřadná práce. I pozice, jako jsou uklízečky, jsou velice smysluplné.

Dokážete si třeba představit nemocnici, kde by nebyl žádný personál na úklid? Místo čistoty a dezinfekce by se tu nemoci ještě více šířily a nemocní lidé by přibývali. Tak takhle to nejde. Vytírání chodeb a pokojů s nemocnými lidmi má velký smysl. Lidé po operacích nebo těžkých nemocech si zaslouží ležet v příjemném a čistém prostředí, kde jim nehrozí nákaza jinou infekcí, která by ztížila jejich vyléčení.

A tak jako u této práce, je dobré se zamyslet nad smyslem každé činnosti, kterou vykonáváte. Stačí trochu popřemýšlet.

3) Nenechávejte si složité úkoly na později

Není nic horšího, než si stále nechávat ty nejtěžší, nejsložitější a časově nejnáročnější úkoly na pozdější dobu. Za nedlouho spadnete do začarovaného kruhu a nebudete vědět jak z něho ven. Je taky otázka, proč se danému úkolu vyhýbáte. Bojíte se, že si s daným úkolem nebudete vědět rady? Nebo vám to nejde právě proto, že se nemůžete zbavit strachu?

Vystupte z vaší komfortní zóny. Ano, zpočátku se jedná o bolestivý krok, ten vás ale může posunout významně dopředu. Později ze sebe budete mít skvělý pocit z dobře odvedené práce. Seberte odvahu a jděte do toho naplno. Vyplatí se to a budete se do svého zaměstnání opět s chutí vracet.

4) Získejte si respekt lidí ve firmě

Hodně lidí nemá rádo svoji práci a jsou nešťastní právě kvůli sporům na pracovišti. Nezáleží na tom, jestli je máte s kolegy, vedoucím pracovníkem nebo přímo se svým šéfem. Vždy je to nepříjemné. Jednejte proto s každým narovinu a sjednejte si respekt. Jak na to? Nejlepší cesta na to, jak se stát uznávaným a oblíbeným je být spolehlivý. Když slíbíte, že pošlete podklady do dvou hodin odpoledne, tak to udělejte. Vaši kolegové si vás budou vážit.

Rovněž je dobré nechlubit se úspěchy jako jednotlivec, ale chovat se jako člen týmu. Je jasné, že v něčem vynikáte a jste v tom opravdu dobří. V jiných věcech byste si ale nejspíš nevěděli rady bez podpory ostatních. Buďte součástí týmové spolupráce a nekopejte jenom sami za sebe!

Vyplatí se to!

