Kdo vyhraje volby v USA? Akcie to (možná) prozradí

Na americkém akciovém trhu může letos hrát podstatnější roli než jindy politika, především pak podzimní prezidentské volby. Většina investorů tak nějak předpokládá, že volby ovlivňují dění na trzích. Ale co když je to naopak?

Investoři předpokládají, že akciové trhy a ekonomika reagují na výsledek voleb, ale dění na trhu může také pomoci při předvídání výsledků voleb. Není mnoho prezidentů, kteří byli nuceni opustit úřad již po čtyřech letech, ale když k tomu došlo, šlo většinou o projev nespokojenosti s tím, jak se vyvíjí ekonomika.

Na grafu níže je vidět, že ve volebním roce přichází v průměru na začátku konsolidace, poté rally. A také je patrné, že akciový trh prokazuje známky odolnosti a síly, když měl dosavadní prezident zůstat v Bílém domě, a naopak slabost a volatilitu v době, kdy se vládnutí prezidenta chýlí ke konci. Lze tedy říci, že první tři čtvrtletí mohou investorům naznačit, jak dopadne listopadová volba prezidenta.







Jelikož ovšem akciový trh funguje (víceméně) jako (před)obraz ekonomického dění, zvolení prezidenta hodně závisí také na samotném fungování ekonomiky. Podle společnosti Gallup je na tom v současnosti Donald Trump celkem dobře. Jeho popularita neklesla pod hladinu (30), která by znamenala, že lidé s jeho prací nejsou spokojeni. Podle průzkumů je dokonce spokojenost s děním v USA nejvyšší od roku 2005 a důvěra v ekonomiku nejvyšší od roku 2000.







O tom, že pocity voličů jsou důležitější než realita, se přesvědčil v roce 1992 prezident George Bush starší, jehož tvrzení o zlepšujícím se stavu hospodářství nebyla vyslyšena (Bill Clinton se přitom právě na ekonomiku zaměřil). A podobné to může být v roce 2020. Přesvědčit voliče, že je na tom ekonomika dobře, bude v prostředí klesajících výnosů dluhopisů a dalšího snižování sazeb ze strany Fedu trochu oříšek. Výnosy desetiletých státních dluhopisů USA klesly v novém roce z 1,9 % na současných zhruba 1,6 % a šance na snížení sazeb v roce 2020 stále rostou. Růst sazeb by určitě vypadal lépe.







Politické šarvátky kandidátů na prezidenta a geopolitická nejistota by letos mohly vést k růstu volatility. Na to, abychom se vyhnuli šumu na trhu, je dobré se dívat ukazatele šíře trhu. Například na indikátor, který sleduje sílu trendu napříč různými sektory.





V poslední době došlo k jeho poklesu, ale stále se drží v pozitivním teritoriu. Pokud by ale klesl do negativního teritoria, s postupujícím časem a blížícím se termínem voleb by rostla pravděpodobnost poklesu akciových indexů. A to by mohlo znamenat, že v Bílém domě dojde ke změně nájemníka.