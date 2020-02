Přehled náhrad, dávek a příspěvků v době nemoci

Pokud se stane, že onemocníte, je nemocné vaše dítě nebo se do dlouhodobých zdravotních obtíží dostane blízká osoba, je to náročná životní situace. Shrňme si, na jaké formy finanční pomoci máte v tomto případě nárok.

Krátkodobé onemocnění

Pokud krátkodobě onemocníte (tj. v rozsahu 1 - 380 dní), zraníte se nebo musíte být v karanténě a zároveň jste zaměstnáni a nemocensky pojištěni, můžete počítat s financemi podle následujícího schématu.





Náhrada mzdy

Během prvních čtrnácti dnů nemoci (nebo nařízené karantény) náleží zaměstnanci, který je uznán ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopným, náhrada mzdy, vyplácená zaměstnavatelem. Zaměstnanci náleží náhrada mzdy pouze za hodiny, které neodpracoval z důvodu pracovní neschopnosti.

OSVČ náhradu mzdy pobírat nemohou.

Hodinová náhrada mzdy činí 60% z redukovaného průměrného hodinového výdělku.



Nemocenská dávka

Od 15. dne nemoci náleží zaměstnanci a nemocensky pojištěné osobě, která je uznána ošetřujícím lékařem dočasně práce neschopnou, nemocenská dávka, která je vyplácena OSSZ.

Výše nemocenské se počítá z redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Ten se spočítá jako průměrný denní příjem za posledních 12 kalendářních měsíců snížený o takzvané redukční hranice.

Celková výše nemocenské je odvislá od délky trvání pracovní neschopnosti (nebo karantény), neboť výše nemocenské za kalendářní den činí:





Pokud léčba nemoci či úrazu (a tím i pracovní neschopnost) trvá déle než 380 dní, je třeba situaci řešit žádostí o invalidní důchod.





V situaci, kdy nemůžete pracovat, protože onemocní vaše dítě nebo jiný člen domácnosti, máte nárok na ošetřovné.

Nemusí jít nutně jen o dítě a ošetřovaný ani nemusí být přímý příbuzný. Ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem). V případě dítěte do 10 let je důvodem i neočekávané uzavření školského zařízení, třeba z důvodu havárie, epidemie a podobně.

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nemá nárok na výplatu ošetřovného, bez ohledu na to, zda si platí nebo neplatí dobrovolné nemocenské pojištění.



Ošetřovné lze čerpat maximálně 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.



Výše ošetřovného činí po celou dobu 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den a vyplácí jej OSSZ.





Pokud nemůžete pracovat, protože ošetřující lékař zdravotnického lůžkového zařízení (zpravidla nemocnice) rozhodl o tom, že zdravotní stav člena rodiny potřebuje i po propuštění z hospitalizace (např. po operaci) domácí celodenní péči, můžete zůstat doma, pečovat o nemocného a čerpat dávku dlouhodobé ošetřovné.



Účast na nemocenském pojištění je základní podmínkou pro vyplácení této dávky. Přitom platí, že před začátkem čerpání dávky trvala účast na nemocenském pojištění u zaměstnance alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících.



U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění alespoň po dobu 3 měsíců před nástupem na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí osobně vykonávat svou výdělečnou činnost v době pobírání této dávky.



Dlouhodobé ošetřovné lze čerpat maximálně po dobu 90 dnů.



Výše dlouhodobého ošetřovného činí po celou dobu 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den a i tuto dávku vyplácí OSSZ.





Tento příspěvek je určen osobám, které se ocitnou v situaci, kdy jim dlouhodobě špatný zdravotní stav, následek úrazu či vysoký věk nedovolí se o sebe postarat a potřebují pomoc jiné osoby.



Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příjemce může z příspěvku dle vlastního uvážení hradit služby poskytované mu osobou blízkou, asistenty sociální péče, registrovaným poskytovatelem sociálních služeb nebo zařízením hospicového typu.



Výše příspěvku na péči je spojená s mírou potíží, které žádající osoba má – určuje se tzv. stupeň závislosti. Stupeň závislosti na potřebě pomoci jinou osobou se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které nemohoucí osoba není schopna bez cizí pomoci zvládnout.

Na základě tohoto hodnocení je osoba zařazena do jedné ze čtyř skupin stupně závislosti: stupeň I – lehká závislost, stupeň II - středně těžká závislost, stupeň III - těžká závislost a stupeň IV - úplná závislost.



Výše příspěvku na péči je jiný pro osoby mladší 18 let a pro osoby starší 18 let, liší se dle stupně závislosti žádající osoby a také podle toho, zda žádající osoba využívá pobytové sociální služby.



Kalkulačka příspěvku na péči spočítá, zda máte nárok na dávku a v jaké výši.

Příspěvky na péči vyplácejí úřady práce.