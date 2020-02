Novela zákona o zbraních je po letech hotová. Lékaři by měli mít větší pravomoce

Efektivnější kontrolu držitelů zbraní, kteří by mohli mít například psychickou poruchu, by mohla přinést novela zákona o zbraních. Ministerstvo vnitra ji nyní dokončilo. Lékaři by mohli jednodušeji nahlížet do centrálního registru zbraní, což by podle úřadu mělo zkrátit proces v případném odebrání zbraně.

Bude to pět let, co 24. února 2015 tehdy 60letý útočník doslova popravil osm lidí v Uherském Brodě. Bezdůvodně a legálně drženou zbraní, kterou se pak sám zastřelil.

Poté se začalo debatovat o změně legislativy kolem získávání a udělování zbrojních průkazů. Po letech je novela zákona hotová a přináší novinku - online přístup lékařů do registru zbraní. Pacienty, kteří by pistolí mohli ohrozit sebe nebo okolí, pak hned můžou hlásit policii.

"To je snaha, jak zefektivnit kontrolu v případech, kdy má člověk nějakou psychickou poruchu nebo je nemocný, a tudíž by mu měla být ta zbraň odebrána," řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).