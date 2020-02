200.000 Kč pro více postižených - od 1. 3. 2020 se mění příspěvek na auto

Pracující zdravotně postižení lidé v roce 2020 snáze dosáhnou na maximální příspěvek na pořízení motorového vozidla.

Změna nastane od 1. března 2020 s účinností zákona č. 228/2019 Sb., který novelizuje poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a dotýká se i příspěvku na pořízení motorového vozidla.

Důvodem k novelizaci příspěvku na auto byla současná demotivující a nevýhodná situace pracujících zdravotně postižených lidí. Pokud totiž jejich příjmy a příjmy jejich rodiny přesáhnou už osminásobek životního minima (tj. 27.280 korun), je jim maximální příspěvek na pořízení motorového vozidla krácen.

K dosažení změny v zákoně se významně podílela České asociace paraplegiků (CZEPA). Alena Jančíková, ředitelka této asociace, uvedla : "Není možné, aby ti, kteří se aktivně vrací do života, do práce a do společnosti navzdory těžkému zdravotnímu postižení a zvýšenému úsilí, měli nižší přístup k maximální možné výši příspěvku na auto. Vždyť obvykle díky spolehlivému automobilu mohou vozíčkáři do svého zaměstnání dojíždět a odvádět tak zpět státu daně a odvody, nebýt pouze pasivním příjemcem sociálních dávek."

Co se tedy u příspěvku na auto mění a co zůstává?

Stejný zůstává proces pro přiznávání příspěvku na zvláštní pomůcku - motorové vozidlo, kdy se i po 1. březnu 2020 bude posuzovat zdravotní stav žadatele, výše příjmů žadatele a společně posuzovaných osob a stejná zůstává i maximální výše příspěvku na auto, která činí 200.000 Kč. Více podrobností o příspěvku na zvláštní pomůcku.

Zásadní novinkou je ale zvýšení násobků životního minima pro jednotlivé výše příspěvku.

Konkrétně tedy pro žádosti podané do konce února 2020 platí, že příspěvek ve výši 200.000 Kč dostane ten, jehož měsíční příjmy jsou nižší nebo rovny osminásobku životního minima, tj. v případě posuzovaného jednotlivce do výše 27.280 Kč (8 x 3.410). V případě více osob v domácnosti se posuzuje životní minimum žadatele a společně posuzovaných osob.

Nově, pro žádosti podané od 1. března 2020 platí, že příspěvek na auto ve výši 200.000 Kč dostane ten, jehož měsíční příjem je nižší nebo roven šestnáctinásobku životního minima, tj. v případě posuzovaného jednotlivce do výše 54.560 Kč (16 x 3.410). Jednotlivci to tedy umožní pobírat mzdu pohybující se okolo průměru, s ní invalidní důchod, a neztratit přitom nárok na příspěvek na auto v maximální výši. V případě více osob v domácnosti se posuzuje životní minimum žadatele a společně posuzovaných osob.

Na maximální částku 200.000 Kč dosáhne tedy ten žadatel, jehož příjem (nebo příjem společně posuzovaných osob) nepřesáhne šestnáctinásobek životního minima, což v roce 2020 odpovídá částce 54.560 Kč. Příspěvek na auto pro žadatele s vyšším příjmem je dále odstupňován podle následujících úrovní:

a) 200.000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven 16násobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,

b) 180.000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 16násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 17násobku této částky,

c) 160.000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 17násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 18násobku této částky,

d) 140.000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 18násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 19násobku této částky,

e) 120.000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 19násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven 20násobku této částky,

f) 100.000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než 20násobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).