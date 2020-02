Co se událo v LEDNU na kryptoměnách?

Cena bitcoinu na konci ledna: 9 327 USD

Kapitalizace na konci ledna: 256 mld. USD

Změna ceny BTC: +30,1 %

Změna kapitalizace: +35,7 %

Kryptoměny měsíce dle oblíbenosti



1. ICON (ICX) +223,7 %

ICON pokračuje v navazování parádních partnerství s korejskou vládou. Za zmínku stojí např. označení ICONu za poskytovatele blockchainu pro The Insurance Consortium, za kterým stojí vláda Jižní Koreji. I díky tomu se jim povedlo dostat svůj projekt až do státní televize, kde jej viděl nespočet občanů. Z dalších zajímavostí musíme vyzdvihnout partnerství s Chainlinkem, kdy implementovali jejich Oracles. Mimo to určitě fanouškům i investorům udělalo radost finální představení jejich DID, tedy decentralizovaného ID systému, v praxi, či blížící se plná interoperabilita mezi jejich public a private blockchainy. Právě interoperabilita a kryptoměny na ni zaměřující se navíc zdají být při přelomu měsíců značně rostoucím segmentem (jak ukazuje právě ICON a třeba i AION).

2. Bitcoin SV (BSV) +160,2 %

Bitcoin SV svůj růst odstartoval z velké části díky vývoji žaloby na jeho zakladatele, Craiga Wrighta. I přes trvající nejasnosti v tomto sporu a značnou (pravděpodobně zaslouženou) kritiku od téměř celého zbytku krypto komunity se bitcoinu SV daří v růstu pokračovat. Dokonce sentiment vypadal tak, že se Wrightovi povedlo přesvědčit další lidi o tom, že by doopravdy mohl být Satoshi Nakamoto. Jedním z dalších katalyzátorů by mohl být i Genesis fork plánovaný na 4. února 2020. V něm se dočkáme opravdu obrovské spousty změn, o kterých se můžete dočíst např. zde. Na druhou stranu mohou být i tyto katalyzátory úplně mylné, protože komunitou kolují fámy (podložené i některými analýzami) o tom, že primárním důvodem růstu BSV byl washtrading na méně spolehlivých burzách.

3. Zcash (ZEC) +132,3 %

Růstový leden přinesl radost i držitelům mnoha z privacy coinů, tedy kryptoměn zaměřených na soukromí. Úplně největší zisky svým držitelům přinesl Zcoin (XZC), který byl ale jen těsně následován Zcashem (ZEC) a Dashem (DASH). Dařilo se pak i nejznámějšímu Moneru. Privacy coiny si v druhé polovině loňského roku zažily trošku horší období, kdy je delistovaly některé burzy bojující s novými regulacemi. Vypadá to však, že i pro ně se trh značně obrátil.

Instituce a jejich report

Kryptoměnový svět potřebuje nejen osvětu běžných spekulantů, ale hlavně přilákat institucionální investory, kteří budou mít zájem dlouhodobě nakupovat kryptoměny. Při zvýšené poptávce bude cena kryptoměn opět raketově růst.

CaixaBank implementuje blockchain

Velká španělská banka CaixaBank 3. ledna přivedla na svět novou finanční platformu. Ta dostala název We.trade a je poháněna blockchainovou technologií. Stala se tak jednou z prvních významných bank, která blockchain oficiálně přinesla svým klientům.

Argo Blockchain zdesetinásobil v roce 2019 své zisky

Společnost Argo Blockchain již jistě z oblasti těžby dobře znáš. Jedná se o jednu z těch společností, jejíž akcie jsou veřejně obchodovatelné, a která v poslední době obrovsky expanduje své operace. To jen potvrzuje report z posledního roku, ve kterém si připsali desetinásobný růst zisků oproti roku 2018. A tím navíc rozhodně nekončí!

Zajímavosti a výsledky z Crypto Kingdom CZ

Signály

Na začátku měsíce jsme se signály nachytali nějaké stoplossy kvůli razantnímu výstřelu bitcoinu, který altcoiny vysál. Následně se přesouval kapitál do altcoinů, které chtěly bitcoin dohnat. V signálech se pak objevily třeba STRAT +20 %, LRC +12 % nebo velmi ziskové predikce na AION +60 %, ADA +20 %, XLM +15 %.

HODL

HODL produkt rostl naprosto rapidně, protože šel celý market nahoru, a na to je HODL právě ideální, navíc pokud pravidelně dokupuješ naše portfolio. Portfolio v HODL produktu zatím měnit nebudeme, protože se vše vyvíjí dle plánu.

ASP

Naším cílem bylo chytat rostoucí bitcoin pomocí swingů. Nebyli jsme v trhu s tak vysokou kapitalizací, jako bychom potřebovali, ale stejně jsme inkasovali zisky. Vyzdvihnout bychom měli i precizní chování robotů na BitMEXu, kteří generovali nádherné zisky a namnožili tak bitcoiny při jejich dolarovém růstu.

Mining

Vypadá to, že se konečně altcoiny chytly a na konci měsíce se nám krásně zvýšila jejich cena, což se nepatrně projevilo i na výnosnosti těžby. Tak či tak, konečně i na miningu altcoinů, a nejen bitcoinu, začínáme vidět otáčející se trend. Doufejme, že to takto bude pokračovat. Klienti si vydělali dle typu karet od 0.4 % výše z ceny hardwaru.