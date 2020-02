Koronavirus: Počet nakažených se zvýšil na 67 102. Evakuace výletní lodi. Změna pravidel.

Koronavirus Kovid-19 neustupuje, naopak se počet nemocných stále zvyšuje. Může za to především nová definice potvrzených případů, do které čínští lékaři začali počítat i pacienty zatím s nepotvrzenými výsledky testů. Celkem nákaze podlehlo 1 526 lidí. Epicentrum: Chřipka vs. koronavirus Lékaři v Číně se rozhodli do počtu nakažených lidí počítat také pacienty, u kterých se objevily příznaky koronaviru. Není tak potvrzené, zda nemoc opravdu mají. Díky tomu se zvýšil počet nakažených na 67 102. Do Číny proto vyslala pomoc také organizace Lékaři bez hranic. Ta do Wu-chanu vyšle specializované zdravotnické vybavení a také ochranné pomůcky. "Chceme přispět k podpoře zdravotnického personálu speciální ochranou, kterou potřebují k bezpečné práci," řekl portálu CNN koordinátor Gert Verdonck. Kvůli viru začaly některé vlády měnit pravidla. Například všichni lidé, kteří se vrátí do Pekingu, musí zůstat doma po dobu čtrnácti dnů. Po celou dobu budou pod dohledem. Pokud někdo nařízení odmítne, poruší zákon.

Státy se také rozhodly zasáhnout do situace na výletní lodi Diamond Princess a začaly jednat o evakuaci svých občanů. Spojené státy vyšlou do Japonska dvě letadla, která přepraví zhruba 380 lidí. Dorazit by měla v neděli.

Pomoc lidem nabízí i Hongkong. Do Japonska vyslaly úřady čtyři důstojníky, kteří zajistí pomoc 330 občanům, kteří jsou stále na palubě lodi. Dodají jim léky, dezinfekční prostředky neo ochranné roušky.

Dále také Honkong jedná s leteckými společnostmi o návratu svých občanů zpátky domů po ukončení karantény, které je naplánované na 19. února. "Zatím však není jasné, jaká přesná opatření budou po skončení karantény stanovena," citoval úřady portál CNN.