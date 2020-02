Koruna na nových maximech (Komentář)

Na závěr tohoto týdne si koruna střihla nový rekord. Hned po zveřejnění inflačních čísel a zápisu z posledního zasedání České národní banky posílila na nové maximum na úrovni 24,77 CZK/EUR. Svoji nově vydobytou pozici si ale neudržela a v průběhu pátečního obchodování oslabila zpět k úrovním okolo 24,87 CZK/EUR. Ve srovnání s předchozím dnem tak skončila víceméně beze změny. Lednová inflace překvapila výrazným růstem. Spotřebitelské ceny na začátku roku vzrostly v průměru o 1,5 % m/m, přičemž meziroční míra inflace poskočila na 3,6 %. To je nejvíce od března 2012. V nejbližších měsících inflace ještě mírně zrychlí, ale od druhého čtvrtletí bude ustupovat. Více jsme se inflaci věnovali zde: http://bit.ly/38t1Cu7. Kromě inflace byl zveřejněn i záznam z posledního zasedání centrální banky. Ten odhalil, že pro zvýšení sazeb kromě Vojtěcha Bendy, Tomáše Holuba, Marka Mory hlasoval i guvernér Jiří Rusnok. Celkově tak zápis z jednání hodnotíme jako silně jestřábí. Prognóza centrální banky sice ukazuje snižování sazeb už v polovině tohoto roku, vyšší inflace a námi očekáváné oslabení koruny však bankovní radě takovéto kroky nedovolí. Více k tomuto tématu zde: http://bit.ly/39zL1oJ. Kromě toho byl zveřejněn i výsledek HDP za Q4 19. Po mezikvártálním růstu o 0,4 % ve třetím čtvrtletí česká ekonomika zvolnila v Q4 19 na 0,2 %. V meziročním srovnání to znamenalo zpomalení na 1,7 % z předchozích 2,5 %. Data o vývoji HDP za Q4 19 byla zveřejněna i ve zbytku regionu. Ve všech zemích přinesla pozitivní překvapení. Regionálním tygrem bylo opět Maďarsko, kde mezičtvrtletní růst dosáhl 1 %. Více informací zde: http://bit.ly/39KYx9h. Maďarský forint tak v závěru týdne posílil o dalších 0,6 % na 335,9 HUF/EUR. Na silnější hodnoty se dere od té doby, co byla zveřejněna lednová inflace. Ta nečekaně vystřelila na 4,7 %. Maďarská centrální banka reagovala oznámením, že udělá vše proto, aby inflaci vrátila v 5-8kvartálním horizontu k inflačnímu cíli. Naopak polský zlotý v pátek mírně oslabil (-0,1 %) a posunul se na úroveň 4,249 PLN/EUR.