Tlaky na ropu Brent se zklidňují a akcie míří vzhůru

Svět se připravuje na to, že Čína pomalu obnoví výrobu. Ropa Brent vysílá býčí signály a investoři se již tolik neobávají koronaviru, takže akcie po celém světě poskočily výš. Americký index CAB (Chemical Activity Barometer) dosáhl v lednu nového absolutního maxima a jeho nový vzestup je znamením, že americký výrobní sektor sází na budoucí růst.



V případě globálních akcií se poslední dvě seance řídily konsenzuálním narativem, že bude střednědobý dopad čínského koronaviru omezený, neboť se očekává, že Čína pomalu znovu nastartuje svůj výrobní sektor. Ropa Brent dnes vysílá jasný signál, že to nejhorší snad už mají komoditní trhy za sebou, a její se cena znovu vyhoupla nad 55 dolarů za barel. Na globálních akciových trzích vidíme, že se do vedení dostávají akcie rozvíjejících se trhů, soukromé investiční společnosti a menší evropské firmy.



Fáze zotavení

Než všichni začali řešit koronavirus, byla hlavním tématem finančních trhů reflace. Inflace cen potravin je nadále vysoká, takže pokud jsou již účinky koronaviru na ústupu, mohla by se reflace zase rychle stát středem zájmu. Americký index CAB (Chemical Activity Barometer) dosáhl v lednu nového absolutního maxima s nejlepší mírou růstu zaznamenanou za více než rok, což je znamení, že se americký výrobní sektor připravuje na další růst a jeho zpomalení, které trvalo téměř dva roky, se blíží ke konci. Tomu nasvědčují i hlavní ukazatele OECD, podle kterých se globální ekonomika nachází ve fázi zotavení.

Kromě lidské bolesti a ekonomických škod v Číně má koronavirus ještě jeden vedlejší efekt, který trh nezohledňuje, a to je obrovský stimul od největší světové ekonomiky. K tomu přičtete již tak uvolněnou monetární politiku dalších významných ekonomik a všeobecně rostoucí fiskální deficity. V případě, že se situace kolem koronaviru nezhorší, může se tématem roku 2020 znovu rychle stát reflace. Klíčovým trhem, který je nutné sledovat, jsou dlouhodobé obligace, které budou rychle reagovat na změnu narativu.



Jedním z překvapení únorových akciových trhů byly evropské banky, které si dříve vedly hůř než ostatní evropské akcie. Díky tomu, že výnosy předčily očekávání a došlo k dalšímu snižování nákladů, posílily však v únoru o 7,5 % a po signálech prezidentky Lagardeové, že je ECB nucená k dalšímu snižování sazeb, máme za to, že snad evropské banky konečně dosáhly dna, od něhož se mohou odrazit. Potenciálním dlouhodobým katalyzátorem je pro ně evropský Green Deal s masivními, vládou podporovanými investicemi do zelených technologií, který vytvoří poptávku po úvěrech s jistou ochranou před poklesem. Evropský Green Deal by se tak mohl stát nepřímou státní subvencí a podpořit růst evropských bank. Investorům tedy doporučujeme, aby evropské banky pozorně sledovali.



Výsledky firem mohou překvapit

Mezi firmami, které ohlásily už své příjmy, byl příjemným překvapením francouzský výrobce luxusního zboží Kering, jehož největší značkou je Gucci a který navzdory propadu hongkongských tržeb a nejistotě ohledně čínských tržeb způsobené koronavirem jednoznačně předčil očekávání. Než americké akciové trhy zahájí obchodování, ohlásí své příjmy za poslední čtvrtletí také Shopify. Očekávání jsou nebývale vysoká, protože Shopify se může pochlubit jedním z nejagresivnějších zhodnocení, které jsme za posledních 10 let viděli, a poměr celkové hodnoty (EV) k tržbám dosahuje 39x.

O autorovi:

Peter Garnry začal pracovat v Saxo Bank v roce 2010 jako vedoucí kapitálové strategie. V roce 2016 se stal vedoucím týmu kvantitativních strategií, který se zaměřuje na aplikaci počítačových strategií na finanční trhy. Vytváří obchodní strategie a analýzy akciových trhů i jednotlivých firemních akcií pomocí pokročilých statistik a modelů.

Peter Garnry vytvořil pro Saxo Bank měsíční publikaci Alpha Picks, která vybírá nejatraktivnější akcie na amerických, evropských a asijských trzích. Kromě toho přispívá do čtvrtletních předpovědí Saxo Bank a ročních Šokujících předpovědí a je pravidelným komentátorem na televizních stanicích včetně CNN a Bloomberg TV.

Finanční odvětví stále více používá počítačové programy pro zvládání obrovského množství informací a pro tvorbu lepších předpovědí. Garnry a jeho kolegové z týmu kvantitativních strategií vytvářejí automatické počítačové modely s tvorbou signálů a předpovědí pro širokou řadu finančních instrumentů. Obchodní přístup podporovaný kvantitativními modely je velmi dynamický a flexibilní i v proměnlivém tržním prostředí. Kromě kvantitativních strategií také vede volné akciové portfolio, na kterém ukazuje jak vytvářet pozice na akciovém trhu a reagovat na průběh událostí.

Peter Garnry absolvoval Copenhagen Business School a je držitelem charty CFA®.