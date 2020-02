Inflace se vymyká kontrole

"Vzhledem ke zrychlování inflace se rozhodnutí České národní banky o zvýšení úrokových sazeb jeví jako prozíravé. Je třeba inflaci dostat pod kontrolu a k tomu nám růst úrokových sazeb pomůže," říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Meziroční míra inflace v lednu letošního roku vzrostla o 3,6 procenta, což bylo nejvíce od března 2012. Inflace se vzdálila horní hranici tolerančního pásma, která je v úrovni 3,0 procenta. V případě, že by se inflace udržovala nad svým tolerančním pásmem i v následujících měsících, lze očekávat další reakci České národní banky, která by mohla přistoupit k opětovnému zvýšení úrokových sazeb.



Lednový meziroční růst spotřebitelských cen byl znatelný u celé řady základních potravin. Cena vepřového masa vzrostla o 18,9 procenta, cena uzenin o 12,2 procenta, cena ovoce o 14,7 procenta a cena zeleniny o 7,1 procenta. Připlatí si i milovníci neřestí, kteří doplatí na růst spotřebních daní. Ceny alkoholických nápojů vzrostly o 5,2 procenta a tabákových výrobků o 2,0 procenta.





Již tradičně rostly ceny v oddíle bydlení. Například cena nájemného vzrostla o 4,2 procenta, cena vodného o 5,3 procenta, cena stočného o 4,5 procenta a cena zemního plynu o 2,9 procenta. Tyto položky mají ve spotřebním koši významnou váhu, proto měly největší vliv na zvyšování cenové hladiny.



Ceny zboží rostly v průměru pomaleji než ceny služeb. Meziroční změna harmonizovaného indexu spotřebitelských cen se v České republice držela výrazně nad průměrem Evropské unie. To umožňuje vyrovnávání cenových hladin mezi Českou republikou a zeměmi západní Evropy. Způsobuje to však nepříznivé sociální dopady na lidi, kterým v posledních letech nevzrostly příjmy.