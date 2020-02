Přijde neodvratná korekce nebo zasáhne FED?

Světem zmítá smrtelný virus, kteří mnozí lidé přirovnávají k SARS-u. Světová zdravotnická organizace varuje před rychlým šířením se nákazy, na základě čehož můžeme pozorovat rušení letů z Číny, uzavírání továren a negativním výhledu společností do budoucna v podobě snižování výhledu na rok 2020.

Měly by se tyto skutečnosti reflektovat i na nejznámějším indexu S & P 500, kdy by investoři alokovali svá aktiva z akcií do ,, bezpečného přístavu '' jako jsou státní dluhopisy nebo zlato?

Většina investorů očekává, že koronoavirus ovlivní světovou ekonomiku jen v prvním čtvrtletí 2020, následně by se situace měla uklidnit. Trhy, reflektující chování investorů, očividně riziko spojené s koronavirem neberou v úvahu, což můžeme usuzovat ze zmíněného indexu S & P 500, který je na svých historických maximech na úrovni přibližně 3375 bodů. Obchodníci s největší pravděpodobností očekávají navýšení intervencí centrálních bank, což vyvolává neotřesitelnou jistotu v investování do rizikových aktiv. Teorie v podobě kvantitativního uvolňování Fed-u podporují údaje z poslední aukce 3letých státních amerických dluhopisů. Poptávka byla tak vysoká, že výnosy dluhopisů klesly na 1,394 %, což je nejnižší výnos od listopadu 2016. Investoři pravděpodobně očekávají čtvrté kvantitativní uvolňování, které bude pravděpodobně zahrnovat výkup 2 a / nebo 3letých dluhopisů.

Je zajímavé také pozorovat vývoj preferencí současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Čím je vyšší pravděpodobnost jeho znovuzvolení, tím více jsou investoři utvrzeni v býčím sentimentu. Důvodem je zveřejněný plán rozsáhlých fiskálních stimulů a prosazované politiky během vládnoucího období, který by měl v konečném důsledku pomoci v růstu amerických akcií.

Přiložený graf ukazuje korelaci očekávání výhry republikánské strany, kterou reprezentuje Donald Trump a futures kontrakty na index S & P 500:





Zdroj: Zerohedge.com

Jak můžeme z grafu indikovat, v případě nárůstu očekávání zvolení kandidáta republikánské strany v amerických prezidentských volbách v tomto roce, následně s mírným zpožděním rostou i futures kontrakty na S & P 500.

O nepříliš zdravém růstu akciového trhu hovoří také vydané JOLTs (počet nově otevřených pracovních míst), který ukázal výrazně odlišný obraz, neboť podle dat americký trh práce narazil na cihlovou zeď. Podle tradičně oblíbené zprávy o trhu práce byl americký trh za prosinec revidovaný na nejnižší měsíční celkový počet od prosince 2017. Co vede k dvouměsíčnímu poklesu na rekordních 938 tisíc za poslední dva měsíce roku 2019.

Makroekonomické ukazatele v Americe nejsou vůbec špatné, ale co by se stalo, kdyby Fed přestal skupovat státní cenné papíry? Jednoho dne vykoupí všechny a bude postupně přecházet na dluhopisy s vyšší splatností nebo nechá padnout finanční trh? Pokud bude současná politika přetrvávat a Trump, pokud chce mít vyšší preference, scénář propadu akciového trhu nedopustí, protože by to znamenalo, že spoření amerických občanů vlastněním převážně akcií by utrpělo ztráty na s hodnotě.