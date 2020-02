Firma není manželka aneb Proč v podnikání nespoléhat na srdce

Touha věnovat se i ve svém pracovním životě činnosti, kterou máme rádi či přímo milujeme k zbláznění, je jedním z hlavních důvodů, jež lidi vedou k podnikání. Podle letošního průzkumu americké finanční společnosti Guidant Financial a online úvěrového platformy Lending Club uvádí 23 procent lidí jako hlavní motivaci k odstartování vlastního byznysu právě touha rozvíjet svou vášeň. Udělat ze své „srdeční záležitosti“ podnikatelský záměr a celkově podnikat „srdcem“ se ostatně zdá být poměrně rozšířený trend. „Děláme to srdcem.“ „Jsme srdcaři.“ „ Své produkty milujeme jako vlastní děti.“ „Naše práce je naší vášní“. Obdobná hesla jsou v současném firemním marketingu téměř standard. Až se zdá, že kdo nemiluje svou firmu, své podnikání, své produkty, nemá v dnešním byznysu co pohledávat. Odborníci ovšem příliš vášnivé podnikatele krotí. „Nehynoucí lásku si raději vyhraďte pro manželku a děti. Podnikání je a vždy bude v prvé řadě ekonomická činnost a jako taková si žádá racionální uvažování a realistické vize. Určitá náklonnost ke své práci a svým výtvorům je samozřejmě na místě, ovšem přílišná láska k firmě, značce nebo produktu zpravidla nekončí dobře, “ upozorňuje Jiří Jemelka , podnikatelský kouč a ředitel společnosti J.I.P. pro firmy , jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům. Proč se na lásku a vášeň v podnikání zas tolik nespoléhat?

Nelze popřít, že zápal pro věc, ona vášeň, je pro podnikatele velmi výhodná. Je to velice spolehlivý motivátor, který je dokáže v podnikání posunovat dál. Ale pro úspěch byznysu nestačí. To, že člověk něco vášnivě rád dělá, ještě neznamená, že je v tom opravdu dobrý nebo alespoň konkurenceschopně dobrý. Ba co víc, pokud vaše vášeň přetavená v podnikatelský záměr neosloví trh a nenajde si dostatek zákazníků, pak není ničím víc než jen velmi drahým koníčkem. Ostatně produkt nebo služba, jakkoliv „vymazlená“, ale neschopná oslovit zákazníky, je jedním z velmi častých důvodů, proč mladé byznysy krachují. Úspěšné firmy zpravidla nebývají úspěšné proto, že fungují s velkou vášní a láskou ke svým produktům, ale proto, že našly díru na trhu či jsou v tom, co dělají, naprostou špičkou. Nadšení pro věc a láska k tomu, co dělají, je pak jen takovou třešničkou na dortu, která jim pomůže k ještě o něco lepším výsledkům.