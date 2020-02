Smutné (a ještě smutnější) zprávy pro euro (14.2.2020)

Ještě nedávno bylo jednou z nejzmiňovanějších sázek pro letošní rok posílení eura. Argumenty stály zejména na stabilizaci evropské ekonomiky, možné fiskální podpoře, s důrazem na Německo, či na odeznění nejistot spojených s neřízeným brexitem. Odhady pracovaly s posunem klidně až k hranici 1,1600 dolaru za euro. Při pohledu na vývoj kurzu od začátku roku je ale jasné, že pár chytil zcela opačný směr.

Společná evropská měna vůči té americké ztratila od začátku roku zhruba 3,4 %, přičemž intenzivní oslabování pozorujeme zejména od konce ledna. Hledat za tímto posunem pouze jeden jediný faktor je chybné. Za oslabujícím eurem totiž stojí hned několik proměnných a některé z nich do hry promluví i v dalších týdnech.

Vztah Čína-Evropa

Začneme-li u ekonomických fundamentů, Evropa, potažmo hlavně Německo, vykazovala na začátku roku první náznaky nalezení potenciálního dna. Ostře sledované byly předstihové indikátory, obzvláště z oblasti průmyslu, u kterých zafungovalo dosažení obchodní dohody ve fázi jedna mezi USA a Čínou. Jenže pak se objevila kauza koronavirus. Ta během prvního kvartálu beze sporu naruší dodavatelské řetězce ve vztahu Evropa-Čína. Než se dozvíme první tvrdá data ovlivněná virovou epidemií, předvojem budou ta měkká, právě ve formě předběžných indikátorů. Že se na jejich únorových hodnotách koranavirus projeví, se dá očekávat. Otázkou je, jak moc.

A po nich budou následovat zmiňovaná tvrdá čísla, kde bude důraz kladen opět hlavně na průmysl. Mechanismus funguje tak, že potenciální problémy čínského průmyslu (ať už vinou koronaviru či jiných proměnných) ovlivní ten evropský. Ostatně, už poslední evropská data ukázala, že si průmysl starého kontinentu prošel na konci minulého roku propadem. Šlo zejména o automobilový segment, pokles byl ale evidován i u důležitých oblastí zpracovatelského průmyslu. Mohlo se sice jednat o dozvuky jednorázových faktorů, bohužel se však objevují další signály možných problémů.

Jde například o silný propad lednových prodejů aut v Číně. Právě ekonomika rudého draka vystřídala USA na postu klíčového odbytiště aut, a je tudíž pro evropské automobilky, včetně Škodovky, maximálně důležitá. O celkových dopadech koronaviru na čínský průmysl a následně ten evropský můžeme každopádně prozatím jen spekulovat, minimálně z hlediska možné kvantifikace.

Úrokové prostředí

Další proměnnou stojící za slabým eurem je jeho využití pro financování strategie carry trade. Záporné úroky přímo vybízí k tomu, aby si obchodníci půjčovali eura a následně je prodávali za výnosnější měny. Podobně sice funguje i japonský jen, avšak srovnáme-li si carry zisky od začátku roku například vůči turecké liře, euro jakožto financovací měna ve srovnání s jenem přineslo o více než 2 procentní body vyšší výnos.

Úrokový diferenciál se ostatně projevuje například u spreadu mezi 10letým americkým a německým dluhopisem. Jejich rozdíl klesá už od závěru roku 2018, přičemž větší pokles evidujeme na americké straně. Společné evropské měně to ale nijak nepomáhá, jak by se dalo předpokládat.

Politické proměnné

Tímto se můžeme přesunout k politickým faktorům. Pro euro pozitivně nevyzněla rezignace šéfky německé CDU Annegret Krampové-Karrenbauerové. Vzhledem k tomu, že strana nemá náhradníka, na světě je nová politická nejistota. Jako další tu je výhled nejistých vyjednávání irských politických stran, kde v nedávných předčasných volbách zaznamenala úspěch levicově nacionalistická Sinn Féin.

USA: Volby, akcie

K oslabení eura mohlo také přispět dění na druhé straně Atlantiku. Vypíchnout můžeme vítězství Bernieho Sanderse v demokratických primárkách ve státě New Hampshire. Očekávání jsou taková, že pokud by Sanders byl zvolen prezidentským kandidátem za demokraty, vůči Trumpovi by prohrál. A to je pro americké trhy - spolu s dolarem na úkor eura - ta lepší zpráva.

V neposlední řadě lze z USA zmínit neustálé posouvání akciových rekordů, které mohlo přilákat nerezidentní investory. Podtrhují to navíc příběhy jednotlivých firem, jako například Tesly či Amazonu.

Opční trh se připravuje

Vyhlídky eura nejsou úplně růžové. Uvědomují si to fondy, které k úterý 4. února podle dat CFTC ještě více navýšily čisté short sázky, ale i opční obchodníci. Ti se začínají proti oslabení eura zajišťovat prostřednictvím strategie risk reversal, u níž je vidět sílící převaha put opcí EURUSD nad call v podstatě ve všech tenorech od jednoho týdne až po jeden rok. Absolutní převaha putů nad cally je pak v tenorech od jednoho týdne do jednoho měsíce, což koresponduje s největším nárůstem implikované volatility, tedy i opční prémie.

Podle dat DTCC se silně zvedla poptávka zejména po put opcích se strike cenou na 1,0800 EURUSD. Podle nejmenovaných zdrojů agentury Bloomberg se pak na shortech eura podílí nejvíce hedgeové fondy.

Co bude dál?

Pohledem technické analýzy v rámci časového rámce od začátku roku 2018, kde je jasně patrný trendový kanál směrem k slabšímu euru, jsme se dostali k supportu na úrovni 1,0864 dolaru za euro. RSI indikátor navíc ukazuje první prolomení hodnoty 30 od srpna 2018, což naznačuje přeprodanost páru. Nabízí se tedy varianta možného odrazu od zmiňovaného supportu, byť může dojít i na jeho krátký průraz.

To je však pouze jeden pohled. Přidáme-li k tomu fundamenty, může hravě dojít k výraznému prolomení 1,0864 EURUSD. Pozornost se v nejbližší době vztahuje k předběžnému odhadu německého HDP za poslední kvartál, na kterém by se mohl podepsat zejména slabý průmyslu. V rámci dalších týdnů nás pak neustále svádějí evropské předstihové indikátory, u kterých se dá předpokládat vliv nejistoty ohledně koronaviru. V neposlední řadě je nutné zmínit březnové zasedání ECB a z americké strany volba demokratického kandidáta na prezidenta. Nervozitě spojené s načasováním těchto událostí ostatně nejlépe odpovídá výše popsané dění na opčním trhu.

Celkově tak lze říci, že rizika jsou více nakloněna slabšímu euru. Podle současných opčních sázek dosahuje pravděpodobnost toho, že se eurodolar udrží pod 1,0950 EURUSD během jednoho týdne bezmála 92 %, v rámci měsíce pak to samé číslo činí 75 %.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.