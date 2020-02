Automobilka Renault má za loňský rok ztrátu, první za deset let

Francouzská automobilka Renault vykázala za loňský rok ztrátu 141 milionů eur (3,5 miliardy Kč) ve srovnání se ziskem 3,3 miliardy eur o rok dříve. Pro firmu je to první ztráta za deset let. Automobilka dnes uvedla, že o 84 procent klesly příjmy od sesterského Nissanu, ve kterém vlastní 43procentní podíl. Japonský Nissan se nyní potýká s dopady skandálu kolem svého bývalého šéfa Carlose Ghosna, který vedl celou alianci Renault-Nissan-Mitsubishi.



Tržby Renaultu loni klesly o 3,3 procenta na 55,5 miliardy eur (1,4 bilionu Kč). Splnily tak firemní cíl a byly vyšší než průměrný odhad 20 analytiků, které oslovila společnost Refinitiv. Ti v průměru čekali tržby 55,24 miliardy eur.



Renault zároveň oznámil, že dividendu sníží téměř o 70 procent, a to na 1,10 z dřívějších 3,55 eura.

Akcie Renault na výsledky bezprostředně reagovaly strmým propadem až o 4,5 %, ještě v dopoledním obchodování ale veškeré ztráty posbíraly a okolo 11 hodiny se pohybují téměř v 2% plusu.





Nissan ve čtvrtek snížil odhad provozního zisku na letošní rok o 43 procent na 85 miliard jenů. Firma vykázala ve svém třetím finančním čtvrtletí čistou ztrátu 26,1 miliardy jenů, první za 11 let. Nissan dosud výrazně přispíval k ziskům Renaultu, loni ale k výsledku francouzské firmy přidal už jen 242 milionů eur.



Renault má továrnu v čínském Wu-chanu, epicentru nynější epidemie nového koronaviru. Závod je teď uzavřen, aby se zabránilo dalšímu šíření nákazy. Možné dopady nákazy na hospodaření francouzský podnik zatím nezahrnul do výhledu na letošní rok. Na ten si stanovil cílovou provozní marži mezi třemi až čtyřmi procenty. Loni ji stanovil na 4,8 procenta.