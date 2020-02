Záznam z jednání ČNB ukázal širší shodu na zvýšení úrokových sazeb (Komentář)

Záznam z posledního jednání ČNB ukázal širokou shodu na zvýšení úrokových sazeb v rámci bankovní rady. Ačkoli pro rozhodnutí hlasovali čtyři členové ze sedmi, Tomáš Nidetzky, který hlasoval proti zvýšení, potvrdil, že by ke zvýšení sazeb stejně pravděpodobně došlo na příštích jednáních. Proti zvýšení sazeb se tak explicitně vyjádřil pouze Aleš Michl a Oldřich Dědek, kteří považují vyšší sazby za škodlivé pro ekonomiku. Napříč bankovní radou však panovala shoda, že riziko odpoutání inflačních očekávání je malé, nelze jej však úplně bagatelizovat. Část bankovní rady se však obává narůstajících poptávkových inflačních tlaků na růst cen potravin, což vytváří riziko směrem nahoru pro vývoj inflace na horizontu měnové politiky. To potvrzuje i dnešní zveřejnění lednové inflace, která převyšuje prognózu centrální banky o tři desetiny. Marek Mora, Oldřich Dědek a Aleš Michl v průběhu diskuze zpochybnili prognózu stabilního kurzu koruny, kterou představila centrální banka minulý týden. Podle jejich slov bude konvergence tuzemské ekonomiky probíhat i skrze nominální posilování kurzu koruny. Neobvykle velká část diskuze se věnovala i fiskální politice. Opatření vlády podle bankovní rady podporují výše zmíněné proinflační tlaky. Zároveň se obávají, že tato „expanzivní“ politika bude dále gradovat s blížícími se volbami do poslanecké sněmovny v příštím roce.



Celkové vyznění záznamu hodnotíme jako silně jestřábí. Shoda na zvýšení úrokových sazeb byla vyšší, než naznačoval poměr hlasů a tisková konference guvernéra Jiřího Rusnoka. Ten trh jednoznačně překvapil svým hlasem pro zvýšení úrokových sazeb. Názory jednotlivých členů a dnes zveřejněná vyšší inflace nás potvrzuje v naší prognóze stability úrokových sazeb v tomto roce. Prognóza centrální banky sice ukazuje snižování sazeb už v polovině tohoto roku, ale vyšší inflace a námi očekáváné oslabení koruny to však bankovní radě nedovolí.