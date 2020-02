Petr Dufek: Česká ekonomika brzdí

Růst českého hospodářství v závěru roku podle očekávání zpomaloval. Podle předběžného odhadu se HDP oproti předchozímu kvartálu zvýšil jen o 0,2 %, což v meziročním srovnání znamenalo pokles tempa na 1,7 %. Ačkoliv podrobné údaje nejsou k dispozici, je velmi pravděpodobné, že nahoru naši ekonomiku táhne především spotřeba domácností podporovaná solidním, leč zpomalujícím růstem mezd. Na straně nabídky jsou motorem růstu stavebnictví a služby, zatímco průmysl vstoupil do fáze útlumu.



Za celý rok 2019 si česká ekonomika připisuje pouze 2,4 %, což je mimochodem nejslabší výsledek za posledních šest let. Důvodem je především ochlazování zahraniční poptávky, které se odrazilo na pomalejším růstu exportu (průmyslu) a v nižších investicích soukromého sektoru. Je navíc velmi pravděpodobné, že zpomalování růstu není ještě u konce.



Pro letošní rok zatím počítáme s růstem ve výši dvou procent. Zvlášť slabé budou výsledky v první polovině roku, kdy bude dál pokračovat útlum průmyslu v důsledku nízké zahraniční poptávky, a teprve druhá půlka roku by mohla přinést pozitivní obrat. Záležet bude samozřejmě na tom, jak se bude dařit i velkým evropským ekonomikám, zvláště pak Německu, které v závěru roku sklouzlo do stagnace.