Brno: 7 důvodů, proč studovat na MUNI

Masarykova univerzita možná není ta nejsnadnější cesta, ale má přednosti, kterým nejde odolat. Takže jaké to bude, když půjdete studovat na MUNI?

Fandíme těm, kteří mají zájem o svůj obor a nebojí se jít do věcí trochu po hlavě.

Bude to nové

Aby se člověku někde dobře žilo a učilo, musí být v příjemném prostředí. Proto jsme v posledních letech opravili v podstatě všechny budovy od filozofické až po ekonomicko-správní fakultu a některým fakultám jsme nové budovy včetně moderního kampusu rovnou postavili. Některé školy se chlubí stářím a tradicí. Jasně, taky jsme právě oslavili 100 let existence, ale zakládáme si spíš na tom, co je teď. Nejsme žádná zkostnatělá instituce.

Bude to akční

Svět je rychlý a nikdo se nechce zdržovat ve frontách čekáním a dlouhým přejížděním. Na MUNI si zakládáme na minimu administrativy, protože čas má člověk věnovat studiu, ne vyplňování formulářů a lítání na studijní oddělení.

inzerce

Proto v podstatě všechno, co v souvislosti se školou potřebujete vyřídit, na Masarykově univerzitě vyřídíte elektronicky. I potvrzení o studiu máme na jeden klik.

Bude to v Brně

Pryč s falešnou skromností. Jeden z prestižních žebříčků vysokých škol známý pod zkratkou QS řadí podle hodnocení vysokoškoláků Brno do top 10 studentských měst světa. Svými kavárnami, náměstíčky, kde se pije pivo na chodníku, a kulturní nabídkou se stalo symbolem neobyčejně příjemného životního stylu. Velkou část města obsloužíte pohodlně pěšky, a když je něco dál, tak pružnou veřejnou dopravou.

Bude to bez hranic

Studovat na MUNI znamená studovat skoro po celém světě. Nejen že máme rozsáhlou síť partnerských univerzit, takže během studia můžete třeba hned několikrát vyjet se stipendiem do zahraničí, pomůžeme vám taky zařídit zajímavou stáž v oboru. Brno se navíc stále více stává mezinárodním městem, kde narazíte na lidi z celého světa. Můžete se třeba stát buddym pro přijíždějící zahraniční studenty.

Bude to výzva

Dostat se na Masarykovu univerzitu a dostudovat ji není pro každého. Fandíme ale těm, kteří mají zájem o svůj obor a nebojí se jít do věcí trochu po hlavě. Kdo trochu neriskuje, nemůže vyhrát.

Co číst dál? Proč studovat na MUNI

Vše o přijímačkách

Nevíte, co studovat? Projděte si nabídku oborů

Chcete být v obraze? Sledujte facebookovou stránku Studuj na MUNI

Bude to jen podle vás

Na vysoké škole vás nikdo nebude vodit za ruku, ale pokud se vydáváte na Masarykovu univerzitu, tak to snad ani nečekáte. Že studujete jeden obor, neznamená, že se nemůžete rozvíjet v dalších, u nás si řídíte svoje studium sami a zapisujete si předměty třeba z celé univerzity.

A bude to velké

Akční studenti a další lidé, kteří do Brna přijíždějí ze zahraničí, firmy napojené přímo na univerzitu nabízející kvalitní praxi či přivýdělek, přátelský duch města, kde není nouze o kulturní zážitky to všechno dělá z MUNI jedno velké společenství, do kterého prostě chcete patřit. Tak do toho.