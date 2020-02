Proč tak vadí Křeček? Podle Šabatové není připraven, další zdvihá rasismus

Nový veřejný ochránce práv Stanislav Křeček měl nástup do funkce, které do prosince minulého roku dělal zástupce, poněkud dramatický. Hnutí Milion chvilek vyhrožovalo demonstrací, opozice dštila oheň a síru napříč sociálními sítěmi a přispěvatelé se chytali za hlavu. Čím ale nový ombudsman vzbudil takovou vlnu odporu? Podle reakcí na sociálních sítích je největším proviněním Stanislava Křečka to, že není Otakar Motejl. První český ochránce práv se těšil velké oblibě a jeho smrt v květnu 2010 veřejností otřásla. Podle dosavadních vyjádření opozičních stran se Křeček zdaleka takové úctě netěší. Kandidát, kterého navrhl prezident Miloš Zeman a který získal 91 ze 175 odevzdaných volebních hlasů, měl být podle konkurenčního kandidáta Víta Alexandera Schorma dokonce navržen v rozporu se zákonem. Lhůta pro předložení kandidátních listin byla do 20. prosince 2019. Podle Schorma je přinejmenším neobvyklé úplně změnit kandidátní listinu. Častým jevem je dle jeho slov stažení listiny nebo vyškrtnutí kandidáta, přijít s úplně novým jménem je ale dle Schorma "divné". Zvolení Stanislava Křečka do funkce ombudsmana rozčílilo i ty, kteří mají stále v živé paměti minulý režim. Vytýkají mu působení v socialistické straně a někdejší obhajobu socialismu jako takového. Jeho názory jsou považovány za zastaralé a opozice mu vytýká i nevůli hájit práva menšin. Křečkovy minulosti se jako jediný zastal herec a režisér Jiří Strach. "Byl jsem u toho, když v půlce hereckého recitálu v Obecním domě vystoupil S. Křeček s nějakými KDU-ČSL a řekli, že představení nebude pokračovat a že protestují proti brutálnímu zásahu na Národní třídě. Byly ovace ve stoje. A co jste 18. 11. dělali vy?" napsal na twitter. Křeček si nepomohl ani svým prohlášením, že: "Ombudsman má řešit i práva většiny. Romové se neperou za svá práva tak, aby to bylo vidět. Ve vztahu k Romům je společnost stále obviňována z diskriminace, Vietnamce však na bydlení nikdo neodmítne." Nesouhlas s novým ombudsmanem vyjádřila i dosavadní veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Té vyprší mandát příští týden a Stanislav Křeček se ho ujme po složení slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Šabatové coby ombudsmance dělal Křeček zástupce a opakovaně naráželi na vzájemné názorové neshody. Samotná instituce veřejného ochránce práv je ale podle Šabatové vybudovaná dobře. Má údajně jasně stanovené hranice a zákonné poslání a ombudsman si tak ve své funkci prý nemá možnost dělat, co se mu zlíbí.

Na opačných stranách stáli Křeček s Šabatovou například ve známé kauze pronajímání bytů. Zatímco Křeček zastával názor, že odmítnutí pronájmu bytu Romům není výrazem rasismu, ale zkušeností, bývalá ombudsmanka byla zcela opačného názoru.

Neshodli se také v roce 2014 v případě muslimské studentky, které vedení školy zakázalo nosit hidžáb. Šabatová zastávala názor, že šátek na hlavě byl výrazem náboženství a škola tak dívku nepřímo diskriminovala.

Křeček naopak tvrdil, že škola má právo určit, jak budou studenti při vyučování oblečení. "Není vnitřně připraven zastávat se každého bez rozdílu. A deklaruje to. K tomu ombudsman připraven být musí, i kdyby to mělo přinést nevoli veřejnosti," řekla Šabatová pro Hospodářské noviny.

Za nedůstojného "přikyvovače", neznalého rozsahu činnosti úřadu ombudsmana mají Křečka i Piráti. Předseda TOP 09 Miroslav Kalousek svou nelibost dal najevo prohlášením, že "jsme v hajzlu".

Hnutí Milion chvilek už plánuje protestní pochod. Dokonce některé poslance podezřívají z toho, že Stanislava Křečka volili pouze z trucu, aby Milion chvilek naštvali. To vnímají jako naprostou neúctu k úřadu ombudsmana a mimořádně dětinský krok.

Sám nový ombudsman je hysterií kolem své osoby upřímně překvapený a hluboce ho uráží. "Chvilkaři píší, že v době, kdy A. Šabatová byla vězněna, já jsem chválil socialismus. V době, kdy A. Šabatová šla do vězení, já jsem byl vyhozen z justice. To už není pouhá lež. To je urážka," svěřil facebooku na svou obranu.