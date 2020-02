Vývoj na Wall Street začíná připomínat situaci z podzimu 2018 / BIG Expert - zahraniční trhy: týden od 10. 2. 2020

Nejen americké akciové trhy v druhé polovině ledna nevýrazně vystrašil koronavirus. Tento týden již akcie na Wall Street, ale také například v sousedním Německu, dosahují nových historických maxim. V zámoří výše trhům také dopomohly lépe vyznívající hospodářské výsledky od hlavních firem. Řada investorů si však pokládá otázku, kam až optimismus může eskalovat.

Dle mého se pro nejbližší měsíce blížíme vrcholu. Určité vodítko k tomu dává vývoj short pozic. U vývoje objemu krátkých pozic lze totiž vysledovat určitou paralelu z podzimu 2018. Především u biotechnologií a technologií, resp. celé burzy Nasdaq, která je vlastně hlavním tahounem.

S příchodem nového roku zde objemy short pozic vyšplhaly na nová letitá maxima. Pro spekulaci na pokles bylo totiž prodáno na krátko nejvíce akcií od října 2015. Aktuální po úterním závěru zveřejněná data ukázala, že v druhé polovině ledna investoři poměrně výrazně short pozice uzavírali. Konkrétně o zhruba 183 mil. akcií, resp. tedy téměř 2 % pozic. Větší redukci v tomto ohledu burza Nasdaq zaznamenala naposledy v říjnu 2018. Tehdy vlastně také investoři věřili v návrat trhů výše a při určitém poklesu pozice uzavírali. Následně nádech také přišel, nicméně zejména samotný závěr roku 2018 už přinesl opravdový pokles. Od maxim vlastně o zhruba 20 procent.

Níže přidávám graf indexu Nasdaq s naznačenými technickými trendy/hladinami, které ve vývoji spatřuji. Jak je patrno, zkrátka v úvodu listopadu se trh nasměroval k novým výšinám. Že bychom se ale již brzy mohly dočkat korekce, naznačuje i doba trendu. Při poslední hlavní rally, kdy se trhy vydaly ze zmiňovaného poklesu z prosince 2018 na nová maxima, trval trend zhruba 4,5 měsíce. Když se podíváme ještě o něco zpět, růstový trend v roce 2018 před příchodem zmiňované korekce trval zhruba 5 měsíců. Suma sumárum, zkrátka ještě v letošní zimě by se trhy měly nasměrovat níže. A bylo by pro mne překvapením, pokud by to bylo jen k první naznačené linii u 9 400 bodů. Spíše bych hledal oporu až na těch dalších…

Jiří Zendulka, Kurzy.cz

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 10. 2. 2020.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

7. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles NASDAQ C.(US) 1 110,72 1 083 1 100 ↓ -2,48 980 - 1 132 2 5 Dow Jones (US) 29 102,51 28 151 28 600 ↓ -3,27 25 950 - 29 500 2 5 NASDAQ C.(US) 9 520,51 8 793 9 150 ↓ -7,64 7 950 - 9 600 1 6 FTSE 100 (VB) 7 466,70 7 375 7 350 ↓ -1,23 7 000 - 7 774 2 5 DAX (Něm.) 13 513,81 12 902 13 200 ↓ -4,53 11 700 - 13 800 1 6 Nikkei 225 (Jap.) 23 827,98 22 881 23 200 ↓ -3,97 20 650 - 24 400 2 5

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

7. 2. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 110,72 1 091 1 100 ↓ -1,81 940 - 1 180 3 4 Dow Jones (US) 29 102,51 27 713 28 200 ↓ -4,77 24 500 - 30 250 3 4 NASDAQ C.(US) 9 520,51 8 499 8 950 ↓ -10,73 6 650 - 9 600 1 6 FTSE 100 (VB) 7 466,70 7 333 7 300 ↓ -1,79 6 600 - 7 850 3 4 DAX (Něm.) 13 513,81 12 788 13 200 ↓ -5,37 10 900 - 14 200 3 4 Nikkei 225 (Jap.) 23 827,98 22 171 22 850 ↓ -6,95 19 600 - 24 500 3 4

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Jan Němeček - BH Securities

- BH Securities Petr Pelc - CYRRUS

- CYRRUS Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Jiří Zendulka - Kurzy.cz

- Kurzy.cz Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers