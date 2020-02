Analytik: Růst Alibaba mírně zpomaluje, klíčový cloud ale tempo drží

Zatímco F2Q20 se nesl ve znamení odolného tempa růstu tržeb, ve F3Q20 Alibaba přece jenom trochu zpomaluje. Proti tomu stojí nákladový progres, který se odráží ve vylepšené profitabilitě. Bezprostřední tržní reakci budou ovšem dle našeho názoru diktovat spíše zpomalující tržby. Tím spíš, že F4Q20 bude dodatečně zatížen epidemií koronaviru.

Celkové tržby vzrostly meziročně o 38 % a mírně tak zpomalují z +40 % yoy ve F2Q20. Zpomalení obdobného řádu neobešlo ani jednu z hlavních kategorií. Největší segment China commerce retail (68 % tržeb) přibrzdil na +36 % yoy z +40 % ve F2Q20 (a F1Q20). V rámci něho si Customer Management (např. cílená nebo kontextová reklama; 38 % tržeb) připsal +23 % yoy (po +25 % ve F2Q20 a +27 % ve F1Q20). Co se týče příjmů z reklamy, roste cena i počet placených kliků. Segment Commission (provize za zprostředkované transakce; 14 % tržeb) zpomalil nejvýrazněji, konkrétně na +16 % yoy z +24 % ve F2Q20.

Tady bychom se ještě na chvilku zastavili. Byť zpomalení růstu tržeb z Commissions vypadá nehezky, není to tak špatné. GMV (gross merchandise value), neboli hodnota zobchodovaného zboží, zpomaluje svůj růst jen o 2 p.b. na +24 % yoy. Pod zhoršenou dynamikou segmentu je tak podepsán spíše vyšší podíl obchodníků (třetích stran), kteří platí zvýhodněné poplatky za zprostředkované transakce. Důvody jsou dlouhodobého strategického rázu, když se Alibaba snaží zajistit si loajalitu partnerů v klíčových nákupních kategoriích. Navíc je stále větší podíl transakcí realizovaných napřímo (direct sales), což se na výsledovku dostává v kolonce Others (16 % tržeb). Ta rostla meziročně o 128 %! Mimo direct sales zahrnuje i tzv. New Retail, tedy hybrid online a kamenného prodeje (Tmall Supermarket, Freshippo, Kaola, atd.).

Celkově tak Core Commerce přidal na tržbách meziročně 38 % a jen mírně tak ztrácí z 40% tempa ve F2Q20. Naproti tomu stojí celkové náklady, jejichž podíl na celkových tržbách klesá oproti F3Q19 o 2 p.b. na 75 %. Provozní marže v rámci Core Commerce tak roste na 41 % z 38 % ve F2Q20.

Čímž se dostáváme k dalšímu pozitivu oznámení, jímž je dynamika v pro budoucnost klíčovém Alibaba Cloudu. Ten si i přes soustavně rostoucí srovnávací základnu (+16 % qoq) nejenže drží velmi solidní tempo růstu (+62 % yoy po +64 % ve F2Q20, což z něj činí druhou nejrychleji rostoucí globální cloudovou platformu po Windows Azure), ale po delší době zaznamenává i výraznější posun směrem ke kýženým provozním ziskům. Provozní marže tak roste z -6 % ve F2Q20 na aktuální -3 %. Do černých čísel bychom se tak mohli v Cloudu podívat někdy ve F2H21.

Akcie reagují na výsledky 1% poklesem, když nad nimi visí mrak koronaviru, který by se měl dle CEO Zhanga podepsat pod tempem růstu ve F4Q20. My zůstáváme optimističtí a akcie ponecháváme v seznamu Investičních tipů s doporučením koupit.