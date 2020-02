Petr Šmolka: Je škodlivé připravovat děti na specifickou genderovou roli (Video)

Je studnicí poznání na téma partnerské vztahy. A není divu – zabývá se jimi už skoro 50 let. Připouští, že v manželských poradnách dnes řeší jiné problémy než dřív, ale to základní zůstává: ideální partneři neexistují, jsou jen lepší a horší kombinace. Psycholog a manželský poradce Petr Šmolka je hostem pořadu Osobnost Plus. Moderuje Barbora Tachecí. Článek + audio: https://rozhl.as/3U9

-------------------------------------------------------------

» Sledujte nás na Facebooku: https://www.facebook.com/rozhlasplus ?

» Sledujte nás na Twitteru: https://twitter.com/CRoPlus

» Články, online poslech a audioarchiv Plusu na webu: https://plus.rozhlas.cz

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/fwg/byQRwCeI-petr-smolka-je-skodlive-pripravovat-deti-na-specifickou-gendero.jpg" />

Zdroj: Český rozhlas, Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz