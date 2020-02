Do Číny míří humanitární pomoc z ČR. Roušky a dezinfekce za miliony

Česko vysílá do Číny humanitární pomoc, náklad by měl vyrazit ze Zbirohu během čtvrtečního odpoledne. Jde především o zdravotnický materiál, finanční pomoc Česko pošle prostřednictvím Světové zdravotnické organizace (WHO).

Podrobnosti k humanitární pomoci Číně kvůli boji proti koronaviru zveřejnil ministr zahraničí Tomáš Petříček na tiskové konferenci. "Jsem velmi rád, že Česká republika umí nabídnout rychlou pomoc, nejen peněžní, ale i věcnou, a že se v ní uplatňuje české know-how, které je v této oblasti na špičkové úrovni," uvedl.

Na základě rozhodnutí vlády připravilo Česko spolu s Evropskou komisí nabídku, ze které si čínská strana vybrala. Do Číny tak Česko vyšle především zdravotnický materiál za 3,3 milionu korun - respirátory, masky, ochranné oděvy, rukavice a dezinfekční prostředky.

Materiální pomoc shromáždili hasiči do Národní základny humanitární pomoci ve Zbirohu, odkud ve čtvrtek odpoledne poputuje pozemní cestou do Vídně. V pondělí pak bude z rakouské metropole vypraveno letadlo, které kromě české pomoci ponese také rakouskou, maďarskou a slovinskou.

Let spolufinancuje Evropská unie, končit bude přímo ve Wu-chanu, který je epicentrem koronaviru s názvem Covid-19. V Číně materiál převezme charitativní organizace, která ho předá do nemocnic k využití.