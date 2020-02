Češi začínají ztrácet optimismus: dvě třetiny chtějí omezit výdaje

Nahlodávání důvěry v lepší budoucnost se projevuje i v postoji k úsporám. Jen pouze každý 10. Čech neplánuje v porovnání s rokem 2019 letos více šetřit, protože nemá obavy o zhoršení své finanční situace v letošním roce. Téměř čtvrtina má sice obavy ze zhoršení finanční situace, ale nebude více šetřit, protože si to nemůže dovolit. Z těch, co chtějí a mohou si dovolit více šetřit, hodlá drtivá většina uložit peníze do nástrojů, aby měli peníze kdykoliv „po ruce“. Nejčastěji přitom mají Češi finanční rezervu ve výši do 30 tis. CZK . Do 50 tis. Kč 15 % dotázaných a do 100 tis. Kč necelých 16 %.

Úspory by byly také první, nač by lidé sáhli, pokud by přišili po dva a více měsíců o příjem. Udělala by to polovina z nás. Každý pátý by poprosil o pomoc někoho z širší rodiny, 17 % by se spolehlo na podporu v nezaměstnanosti . Pětina Čechů by vůbec nevěděla, co by dělali, pokud by jim příjem vypadl.