Equa bank spouští Apple Pay

„Nástup obliby mobilních plateb v ČR je ohromující a potvrzuje, že Češi patří k inovativním nadšencům. Majitelé zařízení Apple jsou z nich ti nejaktivnější. Podle průzkumů Mastercard v současnosti platí mobilním telefonem téměř dvacet procent Čechů, přitom z lidí do 50 let dokonce téměř jedna třetina. Z hlediska zemí střední a východní Evropy je Česká republika na špičce co do počtu plateb za měsíc. Rozšiřování mobilních plateb usnadňuje i fakt, že téměř všechny platební karty jsou bezkontaktní,“ uvedl Luděk Slouka, ředitel rozvoje produktů a inovací Mastercard pro Českou republiku, Slovensko a Rakousko.