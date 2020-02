5 nejzajímavějších IPO roku 2020

Primární úpisy akcií neboli IPO je mnohdy velkou událostí na burze – obzvláště pokud se jedná o notoricky známou společnost.

Vše nasvědčuje tomu, že rok 2020 bude na zajímavé IPO velmi bohatý.

Co je to vlastně IPO a jaké poskytuje příležitosti investorům?

V následujícím článku se seznámíte s 5 nejzajímavějšími IPO roku 2020.





Co je IPO?

IPO je poměrně zdlouhavý a nákladný proces. Společnost je upisována jednou nebo více investičními bankami, které také zajišťují, aby akcie byly kótovány na jedné nebo více burzách.

Prostřednictvím tohoto procesu se soukromá společnost transformuje na veřejně obchodovanou společnost. Akcie jsou od té chvíle volně obchodovatelné na burze.

Podrobnosti o navrhované nabídce jsou potenciálním odběratelům předem sděleny ve formě prospektu.

Očekávaná IPO roku 2020

IPO Airbnb

A‌i‌r‌b‌n‌b‌ je soukromá globální společnost se sídlem v San Franciscu. Společnost provozuje databázi soukromých ubytovacích prostor v dané lokalitě, která je přístupná z webových stránek či mobilní aplikace. Společnost nevlastní žádné nemovitosti, pouze zprostředkovává nabídku inzerentů na svých platformách a z každé transakce obdrží provize.

Společnost založili v roce 2009 Brian Chesky, Joe Gebbia, Nathan Blecharczyk. Během prvních let své existence společnost rostla tempem 150-300 % ročně. V roce 2013 bylo do Airbnb přidáno téměř 250 000 nemovitostí a od té doby se její příjmy začaly zvyšovat neuvěřitelným tempem.

V současné době platforma pokrývá více než 100 000 měst ve 191 státech po celém světě.

Zatímco v roce 2013 společnost zaznamenala zisky 250 milionů USD, v roce 2017 to bylo již 2,6 miliardy USD, což je více než 1000% nárůst během 5 let. I přes svůj působivý růst však společnost čelí určité nejistotě. Vnitřní obrat a soudní spory byly něčím, s čím společnost bojuje již několik let.

Síla obchodního modelu Airbnb spočívá v jeho konkurenceschopné tvorbě cen, jedinečných uživatelských zkušenostech a obrovském globálním rozsahu. Investoři dlouho spekulovali o primárním úpisu akcií Airbnb a v roce 2019 společnost konečně avizovala, že se v průběhu roku 2020 chystá vstoupit na burzu.

Největšími konkurenty Airbnb jsou společnosti HomeAway, VacayHero a HouseTrip. Nicméně Airbnb vyčnívá vysoko nad svými konkurenty, přičemž žádný z nich zatím neohlásil, že by uvažoval o svém IPO.

Společnost má celkem 53 investorů, kteří do společnosti investovali více než 4,5 miliardy USD. Společnost byla v roce 2017 oceněna na 32 miliard USD a sama cílí na ocenění 38 miliard USD. IPO Airbnb bude pravděpodobně jedno z nejočekávanějších událostí na burze v roce 2020.

IPO Postmates

Postmates byla založena v roce 2011 a jedná se o expresní doručovací společnost, která zaměstnává kurýry k vyzvednutí a doručení produktů z různých podniků. Společnost spolupracuje s celou řadou typů podniků – restauracemi, obchody se smíšeným zbožím, maloobchodními prodejnami atd.

Prostřednictvím online aplikace Postmates si mohou lidé jednoduše objednat cokoli od jídla, oblečení až po technické výrobky, které následně obdrží až ke svým dveřím. Společnost neustále rozšiřuje své portfolio obchodních partnerů.

Od svého založení se Postmates stala neuvěřitelně populární. Měsíčně společnost realizuje více než 5 milionů dodávek ve více než 3 500 městech ve všech 50 státech USA. Postmates momentálně spolupracuje s více než 500 000 restauracemi.

Obchodní partneři jsou i společnosti jako například Apple, Wallmart a další. Výnosy společnosti vzrostly ze 250 milionů USD v roce 2017 o více než 60 % na 400 milionů USD v roce 2018.

Postmates také obdržela více než 681 milionů USD od investorů, mezi kterými jsou například společnosti Blackrock, Spark Capital, Tiger Global, Harmony Partners, Founders Fund a GPI Capital. O Postmates se také zajímaly celebrity jako Kevin Durant, který do společnosti investoval údajně 1 milion USD a dokonce ji pomohl s propagací.

Tyto investice přispěly k ocenění společnosti na 2,4 miliardy USD. Jakmile firma vstoupí na burzu, mohla by cena stoupat ještě mnohem výše. Společnost původně plánovala své IPO na rok 2019. Kvůli nepříznivým podmínkám pro růstové společnosti na burze však své IPO Postmates dočasně odvolala.

Největším nebezpečím pro společnost je konkurent Amazon, který také vstupuje do sektoru doručovacích služeb. Například konkurenční společnost FedEx kvůli tomu zažívá krušné chvíle.

IPO WeWork

IPO WeWork byla v roce 2019 jednou z nejočekávanějších událostí na kapitálových trzích. Společnost již měla vyřízené veškeré náležitosti ohledně primárního úpisu u SEC. Svoji žádost o IPO však následně stáhla. Důvody pro zrušení žádosti byly jednoznačné. Analytici v průběhu roku 2019 snížili své ocenění společnosti.

Kromě toho se dokonce rozšířily spekulace, že by společnosti mohly docházet finance. WeWork se tedy rozhodla počkat se svým IPO na lepší časy. To však nevylučuje skutečnost, že IPO WeWork je stále velmi očekávanou událostí.

Společnost v podstatě pronajímá sdílené kancelářské prostory pro začínající podniky a živnostníky. WeWork vydělává své peníze prostřednictvím nájemného nebo členských plateb, které tyto společnosti a jednotlivci platí.

WeWork byla založena v roce 2010 a během posledního desetiletí se výrazně rozrostla. Ve svém nedávném podání SEC se společnost chlubila, že provozuje 528 prostor ve 111 městech a to ve 29 zemích.

Brzy poté, co společnost zveřejnila, že se chystá na realizaci svého IPO, byla oceněna na 100 miliard USD. Nicméně odhady následně klesly až na 10 miliard USD. Bez ohledu na problémy, se kterými se společnost potýkala, může mít potenciální IPO WeWork úspěch.

IPO Wish

Wish se původně zabývala online prodejem neznačkových a zlevněných produktů a postupně se stala masivní platformou pro elektronické nákupy. Je to pozoruhodný úspěch na trhu, kde dominuje takový gigant, jakým je Amazon, který navíc o Wish projevuje čím dál větší zájem.

Dalším zájemcem o akvizici Wish je společnost Walmart. Wish však zatím veškeré debaty o potenciálním převzetí ze strany jiných společností rezolutně odmítá. Společnost cílí na ocenění 1,6 miliardy USD.

IPO Snowflake

Snowflake Inc. je společnost založená v roce 2012, spravuje cloudové uložiště pro data. Společnost nabízí cloudové a analytické služby a umožňuje podnikům ukládat a analyzovat data pomocí cloudového hardwaru a softwaru. Aplikace Snowflake Exchange také umožňuje klientům bezpečně vyhledávat a vyměňovat data.

Snowflake zaznamenala v posledních 12 měsících neustálý růst. Tržby vzrostly o 237 %, počet zaměstnanců se zdvojnásobil na 1400 a počet nových zákazníků se zečtyřnásobil na 2400. V říjnu 2018 byla společnost oceněna přibližně na 4 miliony USD.

Společnost stále více dominuje nad svými konkurenty, kterými jsou Teradata a IBM. Nicméně dalšími přímými konkurenty jsou giganti, jako jsou Amazon nebo Microsoft. I přes silnou konkurenci se společnosti daří stabilně růst.

Trh s datovými uložišti podle průzkumu Allied Market Research roste ročně v průměru o 8,2 %. Předpokládá se, že jeho tržní velikost v roce 2023 bude kolem 35 miliard USD. Se svými konkurenčními výhodami se předpokládá, že Snowflake si z tohoto rostoucího trhu bude utrhávat stále větší kus koláče.

Kromě toho by investoři měli sledovat veřejně obchodované konkurenční společnosti, jako je výše zmíněná Teradata. Hodnota akcií společnosti Teradata spadla z maxima v roce 2012 o více než 65 %.

To však stále nevylučuje možnost převzetí společnosti ze strany cloudových obrů, jako je například Amazon. Navíc IPO momentálně není primárním cílem společnosti. Snowflake deklarovala, že se nechystá začít plánovat IPO dříve než v létě 2020.

Navíc nadcházející americké prezidentské volby patrně způsobí nepokoj a nejistotu. Není tedy úplně jisté, zda IPO Snowflake proběhne skutečně v roce 2020.

