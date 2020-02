Rok 2019 v ČSOB: strmý růst obliby mobilního bankovnictví a akvizice ČMSS

• Čistý zisk skupiny ČSOB vzrostl na 19,7 miliardy Kč.

• Objem úvěrů se zvýšil na 781 miliard Kč (meziroční nárůst o 5 %), kvalita úvěrového portfolia zůstává vysoká.

• Objem vkladů činil 960 miliard Kč (meziroční nárůst o 3 %).

• Celkový objem aktiv pod správou narostl na 241 miliard Kč (meziroční nárůst o 18 %).

• Provozní výnosy činily 42,4 miliardy Kč (meziroční nárůst o 14 %).

• Provozní náklady vzrostly na 19 miliard Kč (meziroční nárůst o 7 %). Personální náklady se meziročně zvýšily o 7 %.

• Počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví meziročně vzrostl o 31 % a transakcí o 34 %.

• Získali jsme prestižní ocenění The Banker pro nejlepší banku v České republice v roce 2019.

• Magazín Euromoney jmenoval ČSOB nejlepší bankou v České republice za rok 2019. ČSOB získala toto ocenění už podesáté.

• Vytvořili jsme s MALL Group společný podnik MallPay a spustili tím revoluční spolupráci v e-commerce.

• Návštěvníci a obyvatelé Prahy začali díky řešení ČSOB platit bezkontaktně ve všech tramvajích.

“Loňský rok se zařadil mezi nejúspěšnější v naší historii. Těžili jsme z nesporných výhod velké finanční skupiny a unikátního modelu bankopojištění. Opírali jsme se o pokračující růst české ekonomiky, zvyšující se kupní sílu domácností a prosperující firmy s chutí investovat. Klientům jsme co nejvíce vycházeli vstříc dostupností a nabídkou produktů a služeb pod jednou střechou a přesunem do digitálního prostředí. Akvizicí Českomoravské stavební spořitelny jsme upevnili vedoucí postavení v oblasti bydlení a i letos budeme pomáhat klientům vyřešit veškeré potřeby související s bydlením pod jednou střechou. Velmi také oceňuji příležitost se ještě více zapojit do udržitelného ekonomického rozvoje České republiky prostřednictvím Národního rozvojového fondu, který může zvýšit investiční kapacitu ekonomiky a podpořit řadu důležitých projektů včetně sociálního bydlení, vzdělání, dopravy a digitalizace ekonomiky,“ řekl John Hollows, generální ředitel ČSOB.

„V uplynulém roce jsme rozšířili nabídku platebních služeb o Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay a zavedli okamžité platby. Zároveň jsme zvýšili zabezpečení veškerých online transakcí. Rozšířili jsme bezkontaktní placení ve veřejné dopravě do dalších regionů a přinesli tak výhody všem obyvatelům Česka. Velmi důležitá je pro nás i oblast e-commerce, v online placení jsme lídrem trhu,“ řekla Michaela Lhotková, ředitelka pro inovace a platební řešení ČSOB.

Čistý zisk skupiny ČSOB meziročně vzrostl díky vyššímu čistému úrokovému výnosu, růstu čistého výnosu z poplatků a provizí, jednorázovému výnosu 2,1 mld. Kč plynoucímu z přecenění 55% podílu v ČMSS v souvislosti s akvizicí zbylých 45 % akcií, jednorázovému výnosu z odprodeje ČSOB Asset Management, z vypořádání staršího právního sporu a na základě dopadu konsolidace ČMSS.



Tyto faktory převážily pokles čistého zisku z finančních nástrojů vykazovaných v reálné hodnotě a růst nákladů na zaměstnance. Zvýšení úvěrového portfolia se opíralo zejména o růst hypotečních úvěrů, korporátních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření, úvěrů pro malé a střední podniky, spotřebitelského financování a leasingu. Nízký poměr úvěrů v selhání odrážel setrvale vynikající kvalitu úvěrového portfolia. Objem vkladů meziročně vzrostl. Objem aktiv pod správou se výrazně zvýšil díky růstu podílových a penzijních fondů.

V meziročním srovnání stoupl počet aktivních uživatelů mobilního bankovnictví o 31 procent. O 34 procent se zvýšil počet mobilních bankovních transakcí.







Objemy úvěrů a vkladů v plné výši zahrnují portfolio ČMSS.