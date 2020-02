Na efekt půlení bitcoinu spoléhají spekulanti i tvůrci jiných kryptoměn

Pokud někdo po loňských a předloňských pádech bitcoin už odepsal, mohl se zmýlit. Nejstarší kryptoměna totiž chytila druhý dech a řadu investorů přesvědčila, že letošek bude rekordní. Přesto se mnozí nepoučili a zapomínají, že kryptoměnové trhy patří k těm vůbec nejrizikovějším. Jak ukazuje historický vývoj nejen kursu bitcoinu, trhy s digitálními měnami jsou velice volatilní a mnohdy stačí sebemenší náznak nejistoty a na trhu převládne medvědí nálada.

Toto riziko se podle brokera TopForex týká i halveningu. Nejočekávanější událostí roku 2020 na trhu s bitcoinem, která souvisí s cenou, je takzvané půlení (halvening). Jde o formu aktualizace systému, která nastává přibližně jednou za čtyři roky po vytěžení 210 tisíc bloků kryptoměny. V praxi to znamená, že rychlost, jakou se bitcoiny těží, klesne na polovinu. Od poloviny května, kdy by mělo půlení nastat, se nesoulad mezi tempem růstu poptávky a nabídky na trhu s bitcoinem umocní. Výsledkem by měl tedy být silný impuls k růstu jeho ceny, který se může přenést i na ostatní kryptoměnové trhy, včetně lokálních trhů v ČR a na Slovensko. Je přitom možné, že investoři svá očekávání budoucího růstu ceny bitcoinu promítají do svých nákupů již nyní a po půlení naopak začnou vybírat zisky. Takový vývoj se pak může stát akcelerátorem pádu další kryptoměnových projektů.

Kromě samotné volatility jsou známými dlouhodobými riziky pro hodnotu kryptoměn především možná konkurence ze strany nějakého nového, ještě atraktivnějšího projektu – velmi sledovaná je příprava facebookové libry – a samozřejmě i politická rizika spojená s možnou budoucí regulací.

Zmapování trhu kryptoměn specifického pro Česko a Slovensko brokerem TopForex ale ukázalo i na další rizika. Ta jsou spojena se samotnou technickou stránkou investování do kryptoměn. V České i Slovenské republice totiž v posledních letech vzniklo nemalé množství pochybných, či dokonce podvodných subjektů, které se snaží neinformovaným investorům prodat bezcenné tokeny. Často fungují jako takzvané Ponziho schéma. Tito obchodníci s deštěm mají roli velmi usnadněnou o fakt, že kryptoměny z definice nejsou kryty žádnou materiální hodnotou a zjednodušeně řečeno se opírají jen o počítačový algoritmus. Proto je vhodné kryptoměny nakupovat u prověřených zprostředkovatelů, kteří jsou k tomuto licencováni ze strany centrálních bank.