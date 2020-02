Čína: Prodej aut prudce klesl

Prodej osobních automobilů v Číně se v lednu kvůli dopadům epidemie koronaviru propadl o 20 procent na 1,61 milionu vozů. Zaznamenal tak nejprudší pokles za osm let. Podle agentury Bloomberg to vyplývá z dnešních údajů čínského svazu výrobců automobilů (CAAM), které sledují prodej aut dealerům.

Epidemie koronaviru potíže čínského automobilového sektoru ještě prohlubuje. Vloni prodej aut v Číně už druhým rokem za sebou klesl. Poptávku podkopává zpomalování růstu ekonomiky, ke kterému přispěl mimo jiné obchodní spor mezi Pekingem s Washingtonem.

CAAM už minulý měsíc uvedl, že výrobci aut si musejí zvyknout, že čínský automobilový trh nebude vykazovat vysoká tempa růstu jako v dřívějších dobách. Předpověděl také, že v letošním roce prodej aut v Číně klesne asi o dvě procenta.

Poradenská společnost LMC Automotive minulý týden varovala, že nový koronavirus by mohl snížit letošní prodej a výrobu automobilů v Číně o tři až pět procent, pokud bude epidemie pokračovat i ve druhém čtvrtletí. Epidemie koronaviru podle LMC poškozuje spotřebitelskou důvěru a oddaluje nákupy. Má rovněž negativní dopad na výrobu automobilů a automobilových součástek.

Čína v roce 2009 vystřídala na postu největšího automobilového trhu světa Spojené státy. Je důležitým odbytištěm rovněž pro českou automobilku Škoda Auto.

Zdroj: BS