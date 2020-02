Máte vsazeno na korunu?

Koruna včera posunula nejsilnější hodnoty od doby ukončení kurzového závazku ČNB v roce 2017. Během středy se dostala těsně nad hranici 24,80 za euro, kde se naposledy obchodovala v posledním čtvrtletí roku 2012. Co bude dál - nové rekordy, nebo korekce?

Korunovému zpevnění nahrává několik faktorů. Tím nejsilnějším je nárůst tržních sazeb, který následuje po nedávném zvýšení úroků ČNB. Větší úrokový diferenciál se v celosvětovém prostředí nízkých, ba více klesajících, sazeb stává lákadlem, které je pro obchodníky nepřehlédnutelné (nabízí se například strategie carry trade, kde je oblíbenou financovací měnou právě euro). Menší roli je možné přisoudit určitému uklidnění světových trhů v souvislosti s šířením epidemie koronaviru. To na začátku týdne podpořilo rizikovější měny, kam spadá i koruna. Profitují ale především komoditní měny, jako je kanadský, novozélandský a australský dolar.

Kurz se dnes pohybuje nad úrovní supportu 24,80 za euro, která by mohla být silnou psychologickou hranicí. Vycházíme přitom z vypozorované obliby ze strany technických obchodníků zaměřujících se na „kulaté“ úrovně. Zda budou nejsilnější pointervenční hodnoty posunuty ještě dále, může určit to, zda se koruně bude dařit opakovaně uzavřít obchodování pod posledním maximem, počítáno od toho čtvrtečního po ČNB (cca 24,88 za euro) a poté včerejšího (zhruba 24,82 za euro). Takto potvrzená síla trendu, navíc umocněná případnou pozitivní náladou světových trhů, by otevřela prostor pro posun i více pod 24,80 za euro. Spíše se ale přikláníme ke korekci související například s vybíráním zisků či se zhoršením globálního tržního sentimentu. Po ní by měl následovat pohyb nad supportem 24,80 za euro.

Výhledovým rizikem oslabení mohou být také data, ať už jde o ta „tvrdá“ či „měkká“. Svou roli by mohly sehrát například indikátory podnikatelské nálady, zejména v průmyslu, u kterých je možné očekávat určité zhoršení spojené s nervozitou ohledně koronaviru.

A nemusí jít pouze o domácí čísla, ale i ta zahraniční (sílu přiřazujeme především Německu). V nejbližší době budeme čekat na pátek, kdy bude zveřejněna nejen domácí inflace a předběžné HDP za poslední kvartál minulého roku, ale zejména klíčový odhad německého HDP za tu samou dobu. Zajímavý bude rovněž vývoj kolem koronaviru. Ostatně již dnes ráno se na měnovém trhu podepisuje zpráva o změně čínské metodiky počítání infikovaných osob. Z té vyplynulo, že v provincii Chu-pej, která je považována za epicentrum nákazy, je mnohem větší počet nakažených.

V tuto chvíli je každopádně patrné, že si koruna „jede svou“ nezávisle na vývoji páru eura vůči dolaru, který ji v dřívější době ovlivňoval mnohem více, než pozorujeme letos. Na druhou stranu, zaměříme-li se na dlouhodobější graf a na předchozí podobná období, nikde není dáno, že tento stav bude letošním trvalým normálem. Historie naznačuje spíše opak.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0873 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,99 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0864 do 1,0962 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,86 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,77 až 24,96 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,71 až 22,86 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Jan Berka