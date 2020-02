12. února: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy ve středu posílily a dostaly se na nová maxima - benchmarky S&P 500 a Nasdaq Composite navíc už potřetí v řadě. Náladu na trzích podporovaly informace naznačující možné polevování epidemie wuchanského koronaviru.

Dow si připsal 0,94 % na 29 551,42 bodu, širší S&P 500 se zvýšil o 0,65 % na 3 379,45 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 0,9 % na 9 725,96 bodu. Index volatility VIX se snížil o 9,49 % na 13,74 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl asi o tři bazické body na 1,63 %.

V pevninské Číně v úterý přibylo nejméně nových případů nákazy od konce ledna. Koronaviru už však podlehlo více než 1 100 lidí. Čínské úřady odhadují, že vrcholu by epidemie mohla dosáhnout v tomto měsíci, skončit by podle nich mohla v dubnu. Světová zdravotnická organizace (WHO) ale na druhou stranu varovala, že za hranicemi Číny může epidemie teprve začít.

Výsledková sezóna na Wall Street je v závěru. Hospodářská čísla už zveřejnilo více než 350 podniků z indexu S&P 500. Zisk nad odhady reportovalo 71 % společností a tržby nad odhady vykázalo 65 % firem.