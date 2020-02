Výplata sociálních dávek v systému dvourychlostního doručování

Česká pošta od února spustila dvourychlostní doručování listovních zásilek. To se týká obyčejných dopisů, pohlednic, doporučených psaní nebo poštovních poukázek pro výplatu sociálních dávek do domovních schránek.

Ty mohou být doručovány podle okrsků v různé dny a může tak dojít k tomu, že jedna lokalita pro roznos poukázek bude rozdělena do dvou dnů. Vždy ale bude dodržen nejzazší termín, do kdy mají být poštovní poukázky rozneseny do domovních schránek.

Pokud výplata dávek náleží např. na 20. 2., bude část poukázek doručena do domovních schránek 18. 2. a druhá část pak následující den, tedy 19. 2.

Obě zmíněné varianty splňují doručení poukázek pro výplatu sociálních dávek tak, aby si občan mohl ve výplatní den bez omezení zajít na poštu tyto poukázky proplatit.

