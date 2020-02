Rusko se obává o svou plynovou dominanci v Evropě kvůli dodavatelům LNG z USA

Po dlouhá desetiletí byla Evropa v dodávkách zemního plynu závislá na jeho ruské produkci. Nyní se zdá, že tento vztah by mohl projít určitou zkouškou, protože o dodávky plynu do Evropy usilují ve stále větší míře dovozci z USA s jejich zkapalněným zemním plynem LNG ).Z pohledu odběratelů jde jistě pozitivní zprávy, protože nový hráč může zvýšit konkurenci na daném trhu, což může přinést zajímavější a férovější cenotvorbu.Z pohledu Ruska to není logicky až tak zajímavé a pronikání amerických dovozců se brání.