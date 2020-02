Čínský prezident se obává dopadů nákazy na ekonomiku

Čínský prezident Si Ťin-pching se domnívá, že opatření proti šíření koronaviru by mohla zajít až příliš daleko, a obává se, že by mohla ohrozit ekonomiku. Podle zdrojů agentury Reuters to prezident řekl minulý týden vysoce postaveným čínským úředníkům na setkání zástupců vedení komunistické strany. Ještě než nákaza zesílila, rostla čínská ekonomika nejpomaleji za téměř 30 let. Nákaze už podlehlo více než 1000 lidí.

Úřady mimo město Wu-chan, které je ohniskem epidemie, zavřely školy a továrny, zablokovaly silnice a železniční spojení, zakázaly veřejné akce a izolovaly obytné bloky. Podle prezidenta ale nebyly některé tyto kroky praktické a vyvolaly u veřejnosti strach.

Epidemie koronaviru by podle místopředsedy vládní výzkumné organizace nazvané Národní institut pro finance a rozvoj mohlo snížit letošní růst čínské ekonomiky až o celý procentní bod. Místopředseda Ceng Kang také porovnal současnou krizi s epidemií SARS z roku 2003, kdy růst čínské ekonomiky v jednom čtvrtletí klesl přibližně o dva procentní body.

Podle vládního analytika by dopady koronaviru nemusely být z dlouhodobého hlediska závažné, pokud se epidemii podaří včas zastavit. Varoval ale před krátkodobým vlivem, především pak na sektor služeb a na malé podniky. Ty by mohly rychle zbankrotovat, což by se negativně projevilo na nezaměstnanosti v prvním čtvrtletí, uvedl Ceng v listu 21st Century Business Herald.

Čínská státní tisková agentura Nová Čína označila epidemii koronaviru za „zásadní test čínského systému a schopnosti správních orgánů“. Ve zprávě o zasedání politbyra komunistické strany uvedla, že „stranické výbory a vlády všech úrovní byly vyzvány, aby letos dosáhly cílů hospodářského a sociálního rozvoje“.

V Číně se v pondělí mnozí lidé vrátili do práce po novoročních dovolených, které vláda prodloužila o deset dní. Podle agentury Reuters byl však ranní provoz slabší, než bývá obvyklé, a četné továrny zůstaly zavřené.



Zdroj: BS