Fondy, centrální bankéři a koronavirus

Zatímco začátek týdne vypadal na finančních trzích tak, že se opět budeme potýkat s dopady koronaviru, stačilo pár hodin a mnohé se obrátilo. Evropské a americké akcie rostly, mírně i výnosy dluhopisů. Na devizových trzích jsme pak byli svědky silnějšího zájmu o rizikovější měny, a to včetně koruny, na úkor bezpečných přístavů.

Taková je podoba aktuálních trhů. Ve srovnání s minulým úterkem je patrná změna. Poslední data CFTC (k úterý 4. února) ukázala, že se fondy na trzích FX futures rozhodly upravit své otevřené pozice ve více risk-off směru. Ve spojení s rizikově averzní náladou byl nejen nárůst dlouhých pozic u švýcarského franku, stejně tak i pokles shortů japonského jenu, a to o 14 tisíc. U rizikovějších (komoditních) měn, jako je novozélandský, kanadský a australský dolar, rostly souhrnně čisté shorty.

Zajímavý je pohled na australský dolar. Na něm se může podepsat jak koronavirus a s ním související zpomalení čínské ekonomiky (nejdůležitější roli má komoditní poptávka), tak i dopady požárů. I přes tato rizika ale australská centrální banka minulý týden ponechala sazby beze změny. Trhy i tak pracují se scénářem poklesu úroků do konce letošního roku o zhruba 30 bazických bodů. Tato predikce představuje riziko oslabení australské měny, zejména pokud očekávání ještě více zesílí. V takovém případě by navíc vzrostla i pravděpodobnost dosažení spodní úrokové hranice a s ní i možnost zavedení nekonvenčních nástrojů australské měnové politiky. Ostatně, zmínka o tom padla již na zmiňovaném zasedání v minulém týdnu.

U nejobchodovanějšího páru, kterým je eurodolar, vzrostly pozice sázející na slabší euro. Celkový nárůst dolarových longů o bezmála 12,7 miliardy dolarů pak fondy jistě ocenily díky v posledních dnech pozorovanému posílení americké měny, včera dokonce krátce pod hranici 1,0900 EURUSD.

Můžeme očekávat, že v souvislosti s koronavirem došlo minimálně na začátku týdne k jistému uvolnění tržního napětí, nelze ale říci, že by se epidemii nedostávalo tolik pozornosti. Ba naopak. Čím dál více o dopadech hovoří sami centrální bankéři.

Sledován byl například šéf Fedu Powell. Ten včera promluvil v americkém Kongresu, kde dle očekávání zdůraznil, že dokud se ekonomika vyvíjí v souladu s prognózou, zůstává aktuální podoba měnové politiky naprosto vhodná. Vedle toho během odpovídání na otázky řekl, že koronavirus bude mít dopady na čínskou ekonomiku, což zřejmě ovlivní i tu světovou. Proto bude Fed toto téma dále pečlivě sledovat.

Pro připomenutí, tři kola snižování amerických sazeb z minulého roku byla sice odůvodněna jako úprava uprostřed hospodářského cyklu, klíčovou roli ale sehrála právě zpomalující globální ekonomika. I proto po Powellově proslovu začal jak dolar, tak i index Dow Jones odevzdávat předchozí zisky, čehož si neopomněl ve svém tweetu všimnout prezident Trump.

Ke koronaviru se vyjádřil i guvernér Bank of England Carney. Ten během své včerejší řeči upozornil, že i přes náznaky zpomalení šíření epidemie jsou ekonomické dopady již teď větší než u SARSu v roce 2003. Na podrobnější čísla si sice budeme muset počkat, klíčové však je, že je čínská ekonomika oproti tehdejší době odhadem téměř devětkrát větší, a to i díky bližším vztahům s ostatními zeměmi v rámci mezinárodního obchodu.

A nakonec, před Evropským parlamentem v úterý promluvila šéfka ECB Lagardeová. Ta opět zmínila změnu klimatu či možné vedlejší negativní efekty nízkých sazeb a programu QE, o koronaviru nepadlo ani slovo. I tak ale víme, že dřívější ohlasy nejen ze strany ECB zmiňovaly spíše marginální dopady na evropskou ekonomiku, avšak za předpokladu, že nedojde k výraznějšímu zhoršení epidemie.

Poslední čísla sice ukázala, že nově infikovaných koronavirem je v Číně nejméně od ledna, klíčovou roli sehrají hlavně ekonomické dopady. To, že se nálada nelepší úplně všude, potvrzuje například Baltic Dry index měřící náklady na dopravu surovin, a tedy v podstatě reprezentuje samotnou globální poptávku. Byť americké a některé evropské akciové indexy trhaly rekordy, Baltic Dry dále padá až na minima z roku 2016. I z toho důvodu považujeme riziko možného oslabení především komoditních měn stále za živé. Nejvíce dopadů by přitom mělo být cítit v prvním čtvrtletí, což ve svém výhledu očekává například novozélandská centrální banka, byť by v jejím případě nemělo jít o tak velké škody jako v sousední Austrálii.

Výhled pro dnešní den

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,0911 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,82 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0849 do 1,0952 EURUSD.*

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 24,91 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 24,88 až 25,03 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,82 až 22,99 USDCZK.*

Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.