Koruna zpět pod hladinou 25,00 CZK/EUR (Komentář)

Kurz koruny se dnes opět ponořil pod hladinu 25,00 CZK/EUR. Svůj rekord, který domácí měna utržila minulý týden po zasedání ČNB, ale nepřekonala. Ve srovnání s pondělním obchodováním se však jednalo o služný zisk 0,4 % a posun na úroveň 24,93 CZK/EUR. O stejné procento posílil i polský zlotý, který se tak dostal na 4,250 PLN/EUR. Outsiderem regionu byl tentokrát maďarský forint, kterému v posilování brání uvolněná politika tamní centrální banky. Jako jediný z regionu skončil ve srovnání s předchozím dnem beze změny, a to na úrovni 338,1 HUF/EUR.

V americkém Kongresu dnes vystoupil šéf Fedu Powell. Ten řekl, že centrální banka bedlivě sleduje rizika spojená s virem koronaviru. Fed počítá v letošním i příštím roce se stabilním růstem HDP kolem 2 %. Úrokové sazby by podle jeho prognózy měly letos zůstat beze změny. Trh ve svých cenách v současné době zahrnuje přibližně 1,5 snížení sazeb, zatímco my čekáme čtvero. Je třeba připomenout, že v loňském roce touto dobou medián výhledu úrokových sazeb americké centrální banky počítal v roce 2019 s jejich stabilitou. Nakonec z toho ale bylo trojí uvolnění měnových podmínek. Fed na rizika ohrožující americký hospodářský růst reaguje velmi rychle a nejinak tomu bude podle našeho názoru v letošním roce. Trh tedy z našeho pohledu tato rizika podceňuje. To se pak odráží i v našem výhledu na vývoj kurzu eura vůči dolaru. Zatímco trh ho na konci letošního roku vidí na úrovni 1,15 USD/EUR, náš odhad je 1,20 USD/EUR.

Z dat byla dnes zveřejněná důvěra investorů Sentix za leden. Ta se dlouhodobě drží na vysokých úrovních a leden nebyl výjimkou. Z úterního klání ale nakonec vyšlo jako vítěz přece jen euro. Připsalo si ale jen zanedbatelné necelé 0,1 % a posunulo se na 1,092 USD/EUR.