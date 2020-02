US - důvěra mezi malými podniky v lednu znatelně stoupla

Sentiment mezi malými podniky ve Spojených státech se v lednu znatelně zlepšil, když dosáhl hodnocení 104,3. Oproti prosinci tak narostl o 1,6 bodu a předčil tržní očekávání, která činila 103,5. Index optimismu se tak nadále s menšími výkyvy pohybuje v pozitivním koridoru mezi 100 a 105 body, pod který neklesl již od začátku roku 2018. Z průzkumu vyplynulo, že se americký trh práce nadále nachází v rekordně dobré kondici, když shánění a udržení zaměstnanců zůstává hlavní starostí podnikatelů. Zlepšení ekonomického výhledu se promítlo do většiny sledovaných indikátorů a to včetně předpokládaných tržeb či investic. Americká ekonomika tak do nového roku vstupuje veskrze úspěšně, což bude zřejmě i tématem dnešního proslovu šéfa Fedu Powell v kongresu. Očekává se, že znovu potvrdí přesvědčení bankéřů o dobrém výhledu americké ekonomiky a zároveň bude hájit i stávající nastavení tamní měnové politiky, jež se opakovaně stává terčem kritiky prezidenta Trumpa.







Autor: Vít Hradil, analytik





Editor: Luboš Růžička, analytik











Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.