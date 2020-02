Scaramucci: Elity si myslí, že Trump opětovně vyhraje volby a právě proto je prohraje. Porazit ho může Bloomberg

Podle bývalého mluvčího Bílého domu Anthony Scaramucciho panuje nyní mezi americkými elitami přesvědčení, že stávající prezident Donald Trump letos obhájí svůj post a to je přesně důvod, proč se mu obhájit nepodaří.Z možných vyzyvatelů má podle Scaramucciho nejvyšší šance ho porazit především bývalý starosta New Yorku Mike Bloomberg.Podle Scaramucciho je hlavním Trumpovým problémem, že nedokáže oslovit nové voliče. Většina prezidentů, kteří dokázali zastávat opakovaně svůj úřad uspěli opakovaně proto, že pro další období dokázali oslovit další skupiny voličů. Trump tuto dovednost nemá a jeho elektorát je trvale fixován kolem 42%.Podle Scaramucciho by se měli investoři na změnu náležitě připravit.Podle Scaramucciho má Bloomberg potřebné předpoklady. Má dostatek peněz a výborné osobnostní předpoklady včetně velkých zkušeností z vrcholné politiky.