T-Mobile US prý získá zelenou s převzetím Sprintu (+65 %)

Telekomunikační společnost T-Mobile US zřejmě získá soudní souhlas s převzetím společnosti Sprint Corp. za 26,5 miliardy USD, tvrdí zdroje agentury Bloomberg. Obří obchod chtěl zablokovat stát, který kvůli tomu podal žalobu. Soudce manhattanského soudu Victor Marrero vynese verdikt možná již dnes.



Rozhodnutí by znamenalo obrovské vítězství pro T-Mobile a jeho majitele Deutsche Telekom AG, ale i pro japonskou SoftBank Group Corp., mateřskou společnost Sprintu. O významu hovoří i tržní reakce; akcie Sprintu přidávaly v dnešním premarketu až 70 %, akcie T-Mobile US rostly až o 12 % a akcie Deutsche Telekom rostly naposledy o 3,8 %.



Sloučená společnost bude fungovat pod názvem T- Mobile a bude mít základnu zhruba 80 milionů pravidelných měsíčních předplatitelů. Dostane se tak do stejné ligy jako AT&T Inc.se 75 miliony a Verizon Communications Inc. se 114 miliony předplatitelů.



Dohoda má i dalšího vítěze, totiž společnost Dish Network Corp. a především jejího spoluzakladatele a předsedu Charlieho Ergena, který chce vytvořit novou bezdrátovou síť a kupuje aktiva od obou operátorů.

Vítězství v soudní při přichází téměř dva roky poté, co byl obchod poprvé oznámen. Aby získaly souhlas regulátorů, T-Mobile a Sprint souhlasily s prodejem četných aktiv společnosti Dish. Nový mobilní operátor tak přijde na svět se zhruba 9 miliony předplatitelů. Státní žaloba byla poslední velkou překážkou této fúze. Stále ale chybí souhlas oborového kalifornského výboru a federální soudce ve Washingtonu.



T-Mobile bude mít po sloučení více spektra (frekvencí, kterými jsou bezdrátové signály přenášeny) než ostatní operátoři. Větší kapacita bude pro sloučenou společnost výhodou v době, kdy se v sektoru přechází na novou generaci bezdrátových technologií 5G.

