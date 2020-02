Bude kvůli změně DPH levnější pivo? S tím moc nepočítejte, tvrdí ekonom

Premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že vláda při změně DPH na pivo myslela především na malé hospůdky. Podle ekonoma z toho ale budou těžit především velké podniky. A ačkoliv se DPH sníží, s levnějším pivem bychom raději počítat neměli. Od 1. května se DPH na pivo snižuje z 21 na 10 %. Změna se však netýká všech druhů piva - už několik dní se tak česká společnost "baví" vtipnými obrázky, které zesměšňují složitost systému. Andrej Babiš se však brání. "Jen proto, že nějaký blb si udělal idi*tskou tabulku, kterou po něm nikdo nechtěl a ta se začala vydávat za platný dokument, děláme bordel?" soptil ve svém pravidelném nedělním příspěvku "Čau lidi". "Při snižování DPH na točené pivo jsme mysleli hlavně na malé hospůdky na vesnici odvádějící DPH, kde se nevaří a k pivu se nabízí jen hermelín nebo utopenec. A za to jsme dostali co? Pěkně přes držku," postěžoval si Babiš. Ekonom Štěpán Křeček je ale opačného názoru - malým podnikům tato změna nijak závratně neulehčí. "V té podobě, jak je to navrženo teď, je to výhodné spíš pro větší podniky, které při servírování piva jsou schopny poskytovat i stravovací služby," řekl pro TN.cz. Sám Babiš uvedl, že v případě, kdy hospodský nabízí pivo za 45 korun, vydělá o 4,95 korun víc - a čím dražší pivo, tím větší obnos získá. "Tyhle peníze jdou hospodskému rovnou do kapsy. A je jen na něm, jestli se o slevu podělí se svými zákazníky," napsal. "Mnohé z podniků si pravděpodobně velkou část úspory na DPH nechají pro sebe a zákazníci to příliš nepoznají. A logicky se tak zvýší zisky těchto podniků," tvrdí Křeček. "Může se stát, že pokud jsou v okolí konkurenční podniky a jeden z nich zlevní třeba o dvě koruny, tak v rámci cenové války cenu sníží i ten druhý. Ale k plošnému výraznému zlevňování piva docházet nebude," dodal.

Pro malé hospůdky, na které - jak napsal Babiš - vláda při změně DPH myslela, to příliš velké dopady mít nebude a o moc si nepolepší. Podle ekonoma Lukáše Kovandy hospodám dokonce nutně vzrostou náklady spojené s administrativou a rozřazováním piv do různých položek sazby DPH.

"Ono je to poměrně divoké a nepřehledné. Dokonce bych se osobně přimlouval za to, aby se v tom udělal pořádek, protože ten současný stav se mi zdá nevyhovující. A mnohým restauratérům se může stát, že to pivo zařadí do špatné sazby DPH, i když by chtěli mít všechno v pořádku," vysvětluje Křeček.

Devastaci malých podniků však změna podle něj znamenat nebude. "Nepředpokládám, že by kvůli třem čtyřem korunám lidé z vesnic jezdili do hospody do města, takže ty dopady nebudou příliš velké. Hospodští spíše mohou být terčem kritiky, že nezlevnili. Mnohdy si lidé neuvědomují, že se na ně snížení DPH nemusí vztahovat. Takže to může vést k mezilidským konfliktům v důsledku očekávání, že pivo bude levnější, ačkoliv ta realita je odlišná," dodal Křeček.